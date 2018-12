“Nos da tranquilidad, pero hasta que no se condenen vamos a seguir luchando”, dijo el hermano de Olocco

En la mañana de este miércoles dos hombres de 19 y 33 años fueron detenidos en Frontera y Josefina, sospechados de ser los presuntos autores del crimen de Omar Olocco, el joven sanfrancisqueño baleado en un presunto intento de robo en barrio Acapulco, Josefina. En este sentido la familia de la víctima manifestó tranquilidad ante los arrestos pero que continuarán con sus reclamos hasta que el hecho esté totalmente esclarecido.

Leonardo Olocco, hermano de Omar, le dijo a El Periódico que tomaron conocimiento de las detenciones por medio de las redes sociales. “Por el momento no tenemos más información, empezó circular la noticia hasta que dieron los nombres y aparentemente son ellos. No sé decirte porque yo no estaba en el lugar cuando pasó”.

“La verdad nos da un poco de tranquilidad pero hasta que no se condenen vamos a seguir luchándola por justicia, vamos a seguir con las marchas y los reclamos por mayor seguridad”, insistió.

Las detenciones

Las detenciones se produjeron esta mañana en barrio Acapulco (Josefina) y en un domicilio de calle 100 en Frontera.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y los detenidos serían de apellidos Salas e Ibarra.

El crimen de Omar se produjo alrededor de las 3 del domingo 9 de diciembre sobre ruta nacional 19 y las calles 3 y 5 de barrio Acapulco, Josefina.

La víctima, Omar Olocco y un acompañante, circulaban sobre la ruta en una motocicleta cuando fueron abordados por dos motochorros que intentaron frenarlos para asaltarlos.

Tras acelerar para intentar escapar y evitar el robo, Olocco recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto.