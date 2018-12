El video de Generaciones, la canción que destapa los micromachismos

En la noche del pasado domingo, el Trece de Buenos Aires emitió “Generaciones“, un programa especial de la Fundación Huésped con Andrea Pietra, Adriana Aizemberg y Antonia Bengoechea como protagonistas.

La historia hizo foco en el empoderamiento femenino, reflejado en tres generaciones, en una producción que contó con libros de Marcela Guerty y Pamela Rementería y la dirección de Martino Zaidelis.

“Generaciones” cuenta la historia de una familia que, en la fiesta de cumpleaños de la abuela, logra dejar atrás los prejuicios y aprender de las nuevas generaciones. La reflexión es que nunca es tarde para ser más empáticos, aprender a aceptar y cambiar así nuestra visión de los demás.

El cierre de esta emisión especial contó con la participación de Miss Bolivia, que le puso voz al manifiesto escrito por Ingrid Beck y Fernando Sánchez. La canción, con música de El Remolón, fue el cierre de esta historia, en la que participaron numerosas actrices.

Nancy Duplaá, Carla Péterson, Cecilia Roth, Eleonora Wexler, Laura Azcurra, Julieta Cardinali, Mercedes Morán y Dolores Fonzi son algunas de las participantes del video.







La letra completa de “Generaciones”

Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía

Siempre era una Barbie, nunca el HeMan que (le) pedía

Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo

Muñecas y maquillajes… ¡Ahí tenés micromachismos!

Micromachismo que suena a machismo en colectivo

Y es eso pero no solo, es machismo que sigue vivo

En tu escuela y en tu casa, en el laburo, y qué te digo

Es machismo que está oculto, machismo que está escondido

Que está ahí, en todos lados, que parece inofensivo

Y que vamos a cambiar porque nos sobran motivos.

Qué derroche de prejuicios y mandatos culturales

¿Quién dijo que para todes los derechos son iguales?

Somos el gen que genera y degenera

Generación degenerando formas nuevas

Somos el género sin generales que genera

Generaciones que serán de otras maneras

Que si grito y me enojo, es que me vino

Que si lloro y no lo explico es que me vino

Si estoy muerta de cansancio es que me vino

Que si ya no te aguanto es que me vino

Entrevistas de laburo, hay preguntas que son fijas

“¿No estarás pensando en tener un hijo o una hija?”

“y su vida profesional con la familia, ¿cómo combinan?”

Las decisiones nunca se toman en horarios de oficina

Qué derroche de prejuicios y mandatos culturales

¿Quién dijo que para todes los derechos son iguales?

Somos el gen que genera y degenera

Generación degenerando formas nuevas

Somos el género sin generales que genera

Generaciones que serán de otras maneras

Que me digan groserías por la calle

Que pregunten si la mini es de mi talle

si me apoyan en el tren mejor que calle

Que si gano menos que él y hago lo mismo? ¡es un detalle!

Que él no sabe, por varón, cambiar pañales

Que me explique quince veces lo que sé porque él sí sabe

Si te vas a quedar solas con tu hija, ¡no te separes!

si es con forro, él ni en pedo, entonces mejor que trances

Y me dicen que son cosas naturales, son normales

Pero vos y yo sabemos: son las causas de nuestros males!

Qué derroche de prejuicios y mandatos culturales

¿Quién dijo que para todes los derechos son iguales?

Somos el género que genera y degenera

Generación generando formas nuevas

Generación y género que genera

Generaciones que serán de otras maneras