Misiones: una chica de 14 años denunció que fue violada en grupo en una fiesta

Los investigadores no descartan que la víctima haya sido drogada antes del ataque sexual.

Después de una fiesta de fin de curso en Misiones, una adolescente de 14 años llegó a su casa con una hemorragia en la zona genital que casi le costó la vida. La víctima habría sido violada por una o más personas y los investigadores sospechan que había sido drogada antes del hecho. Una vez internada, el papá de la joven se presentó en la comisaría para denunciar la pesadilla que vivió su hija.

El ataque ocurrió por la madrugada del viernes 30 de noviembre, en una reunión de fin de año escolar que se realizó en la casa de una de las compañeras de la chica, en la ciudad misionera de Oberá. Los padres de la joven la fueron a buscar en ese mismo lugar a las 2, pero ni bien se subió al auto se dieron cuenta de que algo andaba mal.

"Ella salió y nos pidió para irnos rápido a casa porque se indispuso; llegamos y fue al baño, mi señora entró atrás y me llamó asustada por la hemorragia que tenía", indicó el papá. De inmediato, la joven fue trasladada al Hospital Samic, donde quedó internada y la diagnosticaron con un grave cuadro: desgarro vaginal. En ese momento, la paciente fue sometida al tratamiento de protocolo para víctimas de abuso sexual y habló con una psicóloga de la Policía de Misiones.

"Por el tipo de lesión, el médico nos dijo que es imposible que una sola persona le haga eso, que fue atacada con un objeto contundente o entre varias personas. Y que probablemente la drogaron para hacerle eso, porque el dolor es insoportable”, remarcó el padre, en diálogo con el diario El Territorio.

La chica debió ser intervenida quirúrgicamente y estuvo cuatro días internada. A pesar de que se encuentra fuera de peligro, los médicos no descartan posibles secuelas.

“Estoy decepcionado con el accionar de las autoridades, porque ya pasaron 18 días y todavía ni siquiera la citaron a mi hija para que declare. No sé qué pensar, si están encubriendo a alguien o directamente no les importa. Tanto se habla de protección a las víctimas, pero mi hija pudo haber muerto desangrada y parece que no pasó nada", lamentó el padre de la víctima.

Fuente: TN