Costantini, polémica: "Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar"

La extitular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, generó críticas y adhesiones en las redes sociales al referirse en las últimas horas al acoso callejero y señalar: “Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar”.

En diálogo con La Nación+, la ejecutiva sostuvo que la insinuación “es parte del juego de la sensualidad, que es normal. Me pasó el otro día. Me silbaron a las once y media de la noche. Tenía tacos, medias finas. Es una sensación muy fea. No estaba vestida como para que llame la atención", agregó.

En referencia a los ámbitos laborales, sostuvo: “En un ambiente de trabajo, si uno quiere ser respetado profesionalmente y, bueno, hay que ir vestido para eso. Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar”.

En la entrevista, Costantitni se refirió también a las diferencias entre la gestión pública y privada y aseguró que no trabajaría para el Estado: “Hay que tener una forma de ser especial para trabajar en la política, hay que tener la piel gruesa. Es un juego bastante desgastante”.

