Viral: bronca de turistas riojanas por multa insólita de la Caminera

Un grupo de mujeres -quienes iban por el Camino del Cuadrado- viralizaron un video en el que descargan su bronca contra la Policía Caminera. La razón: las multaron por violar el control policial al adelantarse 5 metros del último cono.

El hecho ocurrió el domingo por la noche. La multa es por "violar la imposición de la señal R-2 (pare) o de demarcaciones de igual significado".

Qué pasó

Un agente de la Policía Caminera detiene una fila de autos, revisa las luces del primero de ellos y da la señal para que arranque. El segundo auto se acerca al policía, frena y es informado de que le harán una multa por violar el control policial, publica El Doce.

En el video, la conductora que deberá pagar una multa de 8.400 pesos (4.200 si realiza el pago voluntario), resaltó el afán "recaudatorio" de la Caminera, al sostener que tenía "todos los papeles en regla".

"Ellos aparentemente quieren que te pares y que la trompa de tu auto ni siquiera llegue a donde está el palo naranja del Policía, un invento nuevo, tenía todo en regla entonces inventaron eso", se quejó indignada.

"Jamás quisimos evadir el control porque teníamos todo en regla. A la multa la inventó y se la hizo a cuatro autos. Esto va a ir a la Justicia, no queda otra", adelantó.

En Canal 12, la conductora explicó lo que sucedió: "Es un absurdo. Él se enojó, a cuatro automovilistas le inventó la misma multa. En el video aparecen otras personas".

Isabel Vilar, la conductora multada, dio más detalles a radio Mitre: "A las 16 paso, me ve el oficial, me hace seña y me paro. Ve que las luces funcionan y sigo. A las 9 regreso de La Falda, había cola, adelante mío había una camioneta y me hace a mí como la señal de pare y se me acerca, yo voy bajando el vidrio y me pide la documentación, el carné, y me dice que vaya a la banquina. Le pregunto porqué y me dice que es porque no paré cuando me indicó. Pero yo estaba parada".

"Dejo el auto en la banquina, ahí sí tuve que hacer como 50 metros porque había 4 autos estacionados y había 4 mujeres con el mismo problema. Las 4 éramos mujeres y después cae un chico. No hubo forma que entendieran", sostuvo.

Fuente: La Voz del Interior