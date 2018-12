Valentina González: “Estoy muy contenta con mi rendimiento, pero siempre se puede mejorar”

En este 2018, las chicas de Banco Provincia de La Plata fueron subcampeonas de la Copa Metropolitana de Vóley y cuartas en el torneo División de Honor, donde la libero sanfrancisqueña Valentina González (20) tuvo un gran desempeño que la llevó a ser convocada, una vez más, a la Selección Argentina.

González no se conforma y va por más. En dialogo con El Periódico contó que en 2019 cambiará de aires para afrontar otros desafíos y jugará la en Estudiantes de La Plata. “Fue muy tentadora la propuesta”, indicó.

¿Cómo te fue en tu segundo año en Banco?

La verdad que el año pasado habíamos terminado cuartas, y este año terceras, me quedé con ganas de jugar la final. Si bien tuvimos varias bajas en el plantel, sentí que teníamos esas ganas y ese potencial para dar ese salto, el año pasado también nos tocó San Lorenzo en la semifinal y no pudimos pasar a la final, pero bueno estoy conforme porque realmente hicimos un buen campeonato, desde el primer partido hasta el último. Sí me quedó la espina de tener que ajustar algunas cosas en la segunda semifinal para poder ir a un tercer partido, pero bueno.

¿En el plano personal, cómo te sentiste vos?

Es mi rol y me sentí muy cómoda. Sentí que este año me entendí mejor con mis compañeras, seguramente por haber transcurrido ya un año en el club y estoy bastante contenta con mi rendimiento, siempre se puede mejorar, pero estoy contenta.

“Siempre defiendo todo, quiero alguno día atacar y agredir yo también”, dijo Valentina entre risas.

González se cruza de vereda, jugará en Estudiantes de La Plata en 2019.





¿Seguís estudiando y jugás en alta competencia?

Sí, sigo estudiando. Estoy cursando mi segundo año de abogacía. Tengo bastante carga de entrenamientos, más el gimnasio, es cuestión de organizarse bien, hay tiempo para todo. Si uno se organiza bien hay tiempo para estudiar y para estar con los amigos. Obviamente en la época de parciales se complica un poco, pero no pasa de dos semanitas y ya estamos.

¿Lejos de tus afectos, costó adaptarse a La Plata?

El primer año fue un poco difícil, extrañaba mucho a mi familia y a mis amigos, el segundo año tomé otra actitud. Me dije: “Estoy acá para disfrutarlo, soy una privilegiada porque tengo la posibilidad de estudiar y de hacer lo que me gusta”. Estudio en una universidad pública, este año estuve con una actitud más positiva y eso creo que ayudó a mi rendimiento deportivo.

"El 14 de enero me sumo a la pretemporada de Estudiantes de La Plata", afirmó González.

¿Qué te dejó tu paso por la Selección mayor?

Estuve los primeros meses, desde abril hasta julio, tuvimos la mala suerte de que Argentina no participó en el campeonato de mi categoría Sub 23, nos avisaron en ese periodo. La única chance de seguir entrenando era formar parte del plantel mayor que jugaron el Mundial en octubre en Japón, sinceramente estaba complicado había cuatro líberos con mucha experiencia antes que yo. El año que viene puede pasar lo mismo, puede que también bajen el torneo de sub 23 y tener la posibilidad de estar, me voy a empezar a preparar bien para llegar a pelear lo que sea, ya ase para la mayor o para la categoría.

¿Qué diferencias o similitudes encontraste en el entrenamiento?

Con Banco Provincia jugamos el Metropolitano, las chicas que concentran conmigo también lo juegan, entrenar es mucho más exigente. Hacemos un turno largo o doble turno. El entrenamiento no se puede comparar con un club, es muy exigente, cada entrenamiento es una evaluación y juegan muchas cosas, sobre todo la presión... es incomparable.

¿Cómo surgió lo de Estudiantes?

Sentí que quería otro desafío, afrontar otra experiencia, cambiar de aire y se dio lo de Estudiantes. Ahí hay un entrenador que yo conozco desde chica de Sunchales (Eduardo Rodríguez), tuvo resultados muy positivos y forma parte de las categorías menores de la Selección. Hablé con él, sabía que yo quería cambiar de aire y quería que forme parte del plantel y yo también. Trabaja muy bien, así que fue muy tentadora la propuesta.