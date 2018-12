Diego Mondino: "Me aferré mucho a mi mujer y a mi familia"

El jugador de Gimnasia de Mendoza, Diego Mondino (24), tuvo un año de altibajos. Un primer semestre soñado, donde logró el ascenso a la B Nacional (donde eliminó a Sportivo en semifinales) y una segunda parte que lo tuvo fuera de las canchas.

El sanfrancisqueño no desespera, se aferró a su familia y a Dios, pasó el mal trago y ya está listo para un 2019 lleno de desafíos. Mondino será galardonado el miércoles por el Círculo de Periodistas Deportivos en la Fiesta del Deporte, será un mimo para el jugador y motivo más para continuar tras sus sueños.

¿Cómo terminaste el semestre el Gimnasia?

Lamentablemente la última parte del semestre no fue la mejor, si bien en la primera mitad del semestre se consiguió el ascenso, fue algo muy bueno, pero después tuve una lesión fuerte que me impidió estar en las canchas bastante tiempo, volví y me recuperé bien. Alterne en el banco y afuera, no pude sumar minutos, pero fue algo bastante fuerte y no me había pasado nunca estar tanto tiempo lesionado. Eso me condicionó mucho en la última parte del semestre.

Eras titular ¿Cómo lo trabajaste emocionalmente?

Era titular, cuando se armó el plantel, una semana antes de la primera fecha me lesiono. Yo estaba entrenando y siendo titular, era tenido en cuenta. Te da mucha tristeza porque uno nunca se lesiona así, y también porque se consiguió algo tan importante que uno buscó: saltar de categoría, poder jugar en la B Nacional y se te va de un día para otro, pero bueno lo importante es que ahora estamos bien, he estado a la altura del grupo, no me ha tocado jugar, pero ya me siento bien y contento por estar donde estoy.

¿Estar afuera, cómo te afectó psicológicamente?

Por suerte cuando llegué a Mendoza pude jugar todos los partidos, cuando uno juega está contento y no siente nada, pero estos 6 meses fueron muy difíciles. Soy una persona muy creyente me he aferrado mucho Dios, tengo a mi mujer que siempre está conmigo y me acompaña, mas allá de la distancia la familia siempre trata de estar cerca y son cosas que van llenando ese vacío de no poder estar en la cancha y de no sentirte útil en lo que uno hace. Me aferré mucho a mi mujer y a mi familia, eso fue lo que hizo que la ansiedad pasara, priorice ponerme bien, mas allá de saber que no podía jugar mucho tiempo sabía que tenía que priorizar estar bien porque es una categoría superior y tiene toda su complejidad también.

El defensor central disputó 34 partidos en el Federal A y marcó un gol.







Es buena la campaña de Gimnasia en la B ¿Lo esperaban?

La campaña fue muy buena, cuando se asciende de categoría lo que uno espera es tratar de engrosar el promedio, pero los resultados se fueron dando, el torneo es muy inestable, hemos metido varias victorias de local seguidas y hemos sumado de visitante, eso nos ha posicionado en una linda posición tanto en el promedio como en el torneo, entrando en el reducido. Por ser el primer año, sorprende lo bien que salieron las cosas y el grupo está muy contento por lo que se logró en este semestre.

¿Qué te dejó el ascenso?

Los primeros meses fueron muy buenos, me tocó vivir algo que nunca había vivido, de pelar todo el torneo y de conseguir el objetivo, es algo hermoso y no sé si me va a volver a pasar en mi carrera, pero la verdad que el trayecto fue muy satisfactorio y fue muy lindo venir a jugar a la ciudad, nunca había podido, tener a los amigos a la familia cerca, una linda experiencia volver a enfrentar Sportivo. Coronó un poco todo lo bueno que fue ese año.

¿Qué tuvo ese Gimnasia para ascender?

De punta a punta fue el mejor en números, tenía mucha efectividad y defendía bien, esos fueron los pilares del ascenso, a uno le podía gustar o no, no éramos un equipo vistoso, pero creo que la eficacia fue una de las cosas que llevaron a que podamos pelear al torneo.

Fiesta del Deporte. “Te da una satisfacción que te reconozcan en la ciudad, más que todo cuando uno esta tan lejos, ya el año pasado había tenido la posibilidad de estar nominado. Es lindo porque valoran el trabajo de uno y a uno lo reconforta”, dijo Mondino.

¿Qué cambios notaste en el salto de categoría?

El plantel cambió mucho, han venido muchos jugadores. El gran cambio es la jerarquía de los jugadores, se han ido mejorando muchas cosas, son otras exigencias por lo que es el torneo, se nota mucho mas de profesionalidad que en el Federal A. Los planteles, las canchas, el marco de público.

¿Qué viene en 2019 para vos?

Tratar de hacer una buena pretemporada, ser competitivo en lo personal. Meterme en el equipo y poder sumar minutos, me gustaría experimentar para ver si estoy a la altura de las circunstancias, yo nunca sumé minutos en B Nacional. En lo grupal seguir peleando los puestos de reducido para pelear por un puesto.

"Me gusta mucho lo que hago, amo lo que hago y lo hago con pasión. Siempre he querido vivir de esto, desde chico, y me preparé toda mi vida para vivir así, en el día a día entreno, me cuido. Uno vive de lo que hace por eso me puede ir bien o mal pero siempre me mantuve como un profesional", sentenció Mondino.

En carne propia: la Copa Argentina y la desigualdad con el fútbol porteño “Creo que se desgasta mucho al jugador del Federal A, se hacen jugar en distancias muy largas en poco tiempo y la Copa Argentina siempre termina perjudicando a los equipos inferiores porque se las pone en fechas donde el equipo está de vacaciones o con una sola semana de entrenamiento, se perjudica mucho al fútbol del interior. Más allá de los jugadores también se perjudica a los clubes, son grandes los gastos que tienen que cubrir, el torneo es muy largo, creo que hay que ver la forma de que el torneo se achique o buscar la manera de que los equipos tengan menos distancias”, dijo Mondino. En la B Nacional ¿Siguen viajando en colectivo?. “Ahora se viaja en avión, sobre todo a Buenos Aires. Hemos ido a algunos lugares en colectivo, pero se nota bastante el cambio llegas más descansado, tenés menos días de concentración y te recuperas mejor”, contó el defensor.

Gol de Mondino a Deportivo Roca en el Federal A