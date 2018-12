Una cantante local denunció el abuso que sufrió cuando era niña

Se trata de María Elena Ferreyra (33), nacida en El Arañado pero radicada en San Francisco, que denunció los abusos que sufrió por parte de un conocido de la familia cuando era pequeña. "No siento odio, no siento rencor, siento un anhelo de sanar", escribió.

La cantante María Elena Ferreyra (33), nacida en El Arañado pero radicada en San Francisco, denunció este sábado los abusos que sufrió por parte de un conocido de la familia cuando era pequeña. Lo hizo a través de un escrito en su cuenta de Facebook, en donde aseguró no sentir odio ni rencor, sino un "anhelo de sanar".

La confesión llega en un contexto posterior a la denuncia por violación de Thelma Fardín, en conjunto con la agrupación de Actrices Argentinas. Tras ello, miles de mujeres en todo el país se sumaron a su causa y confesaron distintos tipos de abusos y violencias del que fueron víctimas por parte de hombres.

En el escrito, que cosechó decenas de comentarios de apoyo, la cantante y docente cuenta que el abuso ocurrió cuando tenía apenas 5 años.

"Hace un tiempo me permití revivir ese episodio, pero para sanar, para perdonar, para dejar ir", escribió.

Y antes de agradecer a quienes la ayudaron en el camino, agregó: "No lo dije nunca, jamás hablé, mi cuerpo y alma se encargaron de hablar con el tiempo. No siento odio, no siento rencor, siento un anhelo de sanar, de amar, de crear conciencia para trascender".

El duro relato

A continuación el escrito: