También Magui Bravi contó que sufrió un abuso sexual a los 19 años

La bailarina denunció en su cuenta de Twitter que, cuando entraba a su departamento, fue víctima de un intento de violación. “Hice terapia por años, pero no me lo olvido”, dijo.

La bailarina Magui Bravi denunció que sufrió un abuso sexual e intento de violación cuando tenía 19 años.

“En la puerta de mi departamento, un hombre desconocido me dijo que era del 5to y me empujó para adentro, muy rápido, trabó la puerta con algo y me metió al pasillo. Me ahorcaba y trataba de violarme”, relató la modelo en su cuenta de Twitter.

La joven contó que, pese que hizo “terapia por años”, no puede olvidarse de ese hecho traumático.

“El único segundo que me sacó las manos del cuello y el cuerpo, pidiéndome que me desvista, le pedí llorando que pare y traté de defenderme, le dije que no”, precisó.

“Me pegó, me tiró al piso, me empezó a llenar de patadas mientras se desabrochaba el pantalón”, detalló Bravi, que agregó que en ese momento se escuchó el ascensor y su agresor “salió corriendo”.

Además, la bailarina denunció que sufrió numerosos acosos y abusos de poder en el medio artístico. “Todos esos casos fueron soportados por un umbral del dolor altísimo casi como si fuera algo normal. Esto tiene que terminar”, señaló.

“Hoy siento que no estoy sola. Gracias Calu, gracias Thelma. Esta ola no va a parar”, cerró.

