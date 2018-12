Temporal: cinco animales murieron en la Protectora y solicitan ayuda con elementos de limpieza

La Sociedad Protectora de Animales "Mario Gemelli" de San Francisco informó que ya son cinco los animales que murieron tras el temporal que provocó graves daños en su refugio, al igual que en gran parte de la ciudad. Ayer, algunos habían muerto y otros se encontraban heridos.

Además, señalaron que este sábado a partir de las 15:30 seguirán trabando en su predio de avenida Caseros (llegando a la autovía) para reparar los daños, por lo cual se puede colaborar con elementos de limpieza (escobas, escurridores de piso, cloro, etc.), además de ayudas económicas con las reparaciones, compras de calendarios, etc. Los que puedan ayudar pueden comunicarse también a los teléfonos 15610332 (llamadas) y 15573061.

"Cinco ángeles encontraron en el cielo el hogar que nunca tuvieron en el plano terrenal...perdón por no poder salvarlos... por no poder evitar tan horrorosa tragedia, perdón por no haber podido encontrarles el hogar que se merecían...intentamos consolarnos pensando que el hogar celestial que hoy tienen, nunca nadie podrá arrebatárselos...siempre en nuestros corazones Emilia, Negra, León, Pancita y Popeye", escribieron en uno de los muros de Facebook de la institución.