La fuerte denuncia de Fernanda Iglesias contra Roberto Pettinato

Las denuncias en contra de personajes del medio por acoso cobraron mayor relevancia en los últimos días. Incluso mujeres que ya habían apoyado a compañeras alzaron nuevamente su voz. Tal es el caso de Fernanda Iglesias, quien en Hay que ver recordó el repudiable comportamiento de Roberto Pettinato.

Antes de escuchar la palabra de Fernanda, la producción puso una nota que le hicieron al músico hace unos días, en la que se refiere a las acusaciones en su contra. Pettinato se tomó todas las preguntas en broma, e hizo chistes acerca de la cantidad de mujeres que lo denunciaron públicamente.

De vuelta en el móvil, Fernanda aclaró que ella no denunció al conductor, sino que apoyó a todas las mujeres que lo denunciaron: “Su modus operandiera ese que las chicas contaban. Lo hizo conmigo, pero no necesito denunciarlo porque no es que me siento afectada por eso”, comenzó, agregó: “Les pido que les crean (a las chicas), por más que este sujeto les parezca simpático”.







La periodista subrayó que conocía el modo en el que Pettinato se desubicaba y, a modo de ejemplo, contó: “Voy a contar esto por primera vez. Yo entré a un camarín donde estaba él, que me llamó para hablar (...). Y me pasó que él dentro de un camarín se masturbó delante de mí. Un poco fuerte, ¿no? A él le parecía normal”.

Fernanda recordó que en ese momento no pudo reaccionar: “Me reí nerviosamente, como sucede en general en estos casos”, explicó, y agregó que ni siquiera pudo insultarlo: “Lo tenía bastante naturalizado. Recién ahora caigo de que eso no estaba bien”. Luego de ese episodio, Pettinato siguió comportándose normalmente en la conducción. La periodista comentó que no pudo comentarlo con ninguna compañera, a pesar de que ella no era la única que había pasado por eso: “No había mujer que se salvara de eso”.

Fuente: La Voz del Interior