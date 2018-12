Eva de Dominici también relató el abuso de un director a sus 16 años

Sin dudas la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés significó un antes y un después. Por estas hora se sumó un nuevo caso que involucra a una reconocida actriz como Eva de Dominici, quien denunció que a los 16 años sufrió "abuso de poder" por parte de un director, del que prefirió no dar su nombre.

La actriz que fue una de las que acompañaon a Fardín el pasado martes, relató el hecho a través de un video, en el que contó que el director la llevó a su productora, la incitó a consumir droga y le solicitó sacarse fotos "en tetas" para una prueba de cámara para una película que el estaba dirigiendo. Luego de ese día la siguió llamando insistentemente y le repetía que ella debería estar "agradecida" por la oportunidad que él le estaba dando.

"Me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y la forma", contó en el video.

"Él le había hablado a mi mamá por teléfono pidiendo permiso, diciendo que luego de eso me llevaría él mismo a mi casa. Mi madre confió y luego de salir de la clase, no me llevo a mi casa, sino que me dijo que tenía que pasar un segundo por su productora y luego seguíamos de largo. Pero cuando llegamos, estaciona y me dice que me baje que teníamos que leer un poco más el guión. Yo me acuerdo que estaba cansada y le dije que me quería ir a mi casa, pero él no era un hombre que entendía un 'No'", relató.



"Durante casi dos horas intentó convencerme y más viendo que mi mamá no paraba de llamarme por teléfono preguntándome a qué hora llegaba", añadió. "Me dijo que se había acostado con todas las actrices de sus películas", recordó.

Su mensaje a Darthés



"Yo te pregunto, Juan (Darthés), con todo el cariño que siempre te tuve a vos, a María y a tus hijos: si hubiera sido como vos decís, una adolescente te toca la puerta de la habitación y cuando entra se te insinúa e intenta besarte… vos como único actor de 45 años, dentro del contexto de la gira teatral de Patito Feo, como los que formamos parte sabemos que era, lo primero que le decís es '¿Estás loca?, vos tenés novio'. ¿De verdad? ¿No intentás protegerla como un adulto responsable? ¿No le avisás a la producción? ¿Realmente creés que el problema es que tiene novio? ¿O que tiene 16 años y la responsabilidad la tenés vos?".