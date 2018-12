Indignante: perdieron todo por el temporal y les quisieron robar

El temporal de lluvia y vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora registrado en la madrugada de este viernes causó estragos en distintos sectores de San Francisco y Frontera. Hubo voladuras de techos de chapas y numerosos árboles caídos.

Tres familias que residen en viviendas precarias ubicadas en cercanías al Ferrocarril Mitre, sobre San Lorenzo y Las Malvinas, sufrieron gravísimas pérdidas al caerse techos y paredes. Pero lo más triste fue que mientras habían quedado a la intemperie en plena madrugada, delincuentes intentaron ingresar por una de las ventanas destrozadas y robarles lo poco que les quedó en pie.

La situación fue narrada a El Periódico por Federico, uno de los habitantes del lugar, quien se mostró indignado por el hecho. "Alcancé a ver que querían entrar y los espanté, encima que perdimos todo me entran a robar. Necesitamos que la Municipalidad nos ayude porque tenemos niños y no tenemos dónde contenerlos. Nosotros los grandes no vamos a irnos de acá porque nos van a volver a querer robar", aseguró.

Son 11 personas, entre niños y adultos, que perdieron todo y necesitan ayuda urgente. El teléfono para contactarlos es 15573644 (Federico)



Más destrozos

Por otra parte, en uno de los galpones del Ferrocarril Mitre se derrumbó completamente una construcción donde conviven dos personas desde hace más de 10 años y sus habitantes perdieron todo. Piden ayuda al teléfono 15503165 (Diego).