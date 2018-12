"Fue una tormenta con vientos huracanados", dijeron desde la estación meteorológica de UTN

Desde la Estación Climatológica y Meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, comunicaron que el temporal que azotó San Francisco fue una tormenta con vientos huracanados y descartaron que se haya tratado de un tornado.

Roberto Bohn, a cargo de la misma, comentó que los daños no se dieron sobre estructuras recientes, como para calificarlo como tornado, sino techos viejos. "Volaron muchas chapas, muchos techos viejos, muy viejos, no es el real indicativo del desastre, sí por ejemplo un indicativo es la caída de un poste de cemento", explicó.

"Por definición un tornado cuando toca tierra normalmente no hace una calle más ancha de 200 metros. Y como fue de noche no se pudo ver. Además si vos estás abajo del tornado no te das cuenta, lo ves cuando estás lateral y a una cierta distancia. Para mí esto fue una tormenta con vientos huracanados, la presión estaba muy baja, entró un frente frío, había muchas nubes convectivas y se originó este viento", manifestó sobre el fenómeno.

Asimismo, mencionó que llovieron 44 milímetros.