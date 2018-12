Ariel Bernabei no seguirá en Arroyito y continuará su carrera en Bolivia

Deportes 13 de diciembre de 2018

Luego de un gran año, el ex jugador de San Isidro dirigirá en Atenas de Tarija donde comenzará a trabajar desde el 15 de enero. Bernabei se mostró sorprendido tras la no continuidad en Arroyito. "Lamentablemente no voy a seguir en Cultural por razones que no sé, que desconozco", indicó.