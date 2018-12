“La electrónica me gusta desde chiquito”, dijo el mejor promedio de UTN

Fernando Daniele es un ingeniero en Electrónica egresado de UTN San Francisco que fue recientemente distinguido por la Academia Nacional de Ingeniería como uno de los mejores egresados de las carreras de ingeniería de las universidades argentinas.

En una entrevista, contó acerca de su experiencia como estudiante, las claves para llevar la carrera al día, su presente ligado a su título y sus objetivos a futuro.

¿En qué consistieron los reconocimientos que recibiste?

Me egresé en diciembre del año pasado y el viernes recibí una distinción de la Academia Nacional de Ingeniería que se otorga a los mejores graduados de ingeniería de cada facultad o universidad del país. El día anterior el municipio me dio un reconocimiento por el mismo hecho y un apoyo para el viaje a Buenos Aires.

¿Qué requisitos hay que cumplimentar para poder ser tenido en cuenta?

La Academia elige a los mejores egresados que hayan tenido un promedio mayor a 8 y que llevaron la carrera al día. Arranqué en 2011, terminé de cursar en 2016 y al año siguiente presente la tesis. El trabajo final fue un dispositivo para aprender a tocar el piano. Era una pantalla que se puede poner arriba del piano y te indica con luces qué tecla tocar, con una aplicación le cargabas la canción que vos querías aprender y te iba enseñando las teclas en base a la canción que vos querías.

¿Te pusiste un objetivo académico o se fue dando?

Siempre fui de estudiar, de tener buenas notas ya en el secundario. Después tuve una beca cuando arranqué la universidad que ya me exigía un promedio mayor a 8, así que eso también me motivó. Pude no tener que trabajar y enfocarme en el estudio.

¿Por qué elegiste la carrera?

Siempre me gustó la electrónica desde chiquito, después hice electrónica en la escuela del trabajo y seguí acá la ingeniería.

¿Cómo fue tu experiencia en UTN San Francisco?

Muy linda, me gustó mucho todo lo que aprendí, todo lo que viví, la experiencia que tuve, la gente que conocí. Y lo que sigo viviendo, porque sigo dando clases y sigo estudiando, haciendo un posgrado, siempre voy a seguir conectado a UTN San Francisco.

¿Qué consejo le darías a la persona que recién comienza estudiar?

Es constancia, cualquier carrera cuando se arranca cuesta mucho por el choque que hay desde la secundaria hacia la universidad. Es estudiar todos los días y saber que ya es otra cosa, con un poco más de responsabilidad. Pero sobre todo constancia. Hay gente que hace la carrera en seis años y hay otra que la hace en 10, y no por eso es más o menos meritorio. Lo que importante es que cada uno pueda lograr sus objetivos.

¿Cómo te ves en cinco años? ¿Te propusiste algún objetivo?

Me gustaría tal vez ir al exterior ya sea por trabajo o por estudio, pero antes tengo que aprender el idioma.







Sobre el reconocimiento

La Academia Nacional de Ingeniería instituyó, en 1993, un premio orientado a distinguir anualmente a los egresados sobresalientes de las carreras de Ingeniería que se dictan en universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas, reconocidas por el Estado Nacional. Estos premios llevaron el nombre: "A los mejores egresados de Carreras de Ingeniería de Universidades Argentinas".

Tienen por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria, alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica reconocida por su Universidad y por la Academia. Los candidatos considerados para la adjudicación de estos Premios deben ser ingenieros egresados con un promedio de calificaciones de las asignaturas del plan de estudios de sus carreras, igual o superior a ocho puntos y que los hayan realizado como alumnos regulares en el número de años establecido como normal para la carrera que deberá tener como mínimo cinco años de duración.