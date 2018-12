Una joven sanfrancisqueña denunció este miércoles a través de una carta que sufrió abusos sexuales reiterados por parte de su padrastro durante largos años mientras era menor de edad. Lo hizo en un escrito publicado en su cuenta de Facebook y luego confirmó a El Periódico que presentará una denuncia judicial.

Florencia Nare, que hoy tiene 23 años, aseguró que fue víctima de reiterados abusos sexuales de parte de este hombre, que empezaron cuando ella tenía unos 4 años, según recuerda. Para ella, se trata de la persona que la crió, ya que fue la pareja de su madre desde muy chica hasta su adolescencia, si bien no es su padre biológico.

Viendo los casos de abusos denunciados por actrices, se animó a contar su caso por primera vez en público. La joven dialogó con El Periódico y contó que nunca se había animado a decirlo más que a unas pocas personas, hasta que este miércoles lo hizo público en un escrito.

"Lo publiqué para que se sepa, lo había hablados con dos personas nomás, nunca se lo había contado a nadie más. Ahora cuando saltó lo de las famosas, leí comentarios que daban pena y por eso lo puse", contó Florencia.

"Fue desde que tenía cuatro años hasta los 15, no me acuerdo si ya habían empezado antes. Sí recuerdo que desde que iba al jardín hasta que se separaron", relató.

La joven contó además que el hombre al que denunció no vive actualmente en San Francisco y que hoy tendrá unos 42 años. "Fue el que me crió, el que me dio el apellido", explicó.

Duro relato

"Me acuerdo que cuando cursaba tercer grado vivíamos en Arroyito, me llevó a la cocina y me dijo que si yo quería que se termine, le dije que sí. Recuerdo que desde mitad de tercer grado hasta segundo año vivía en Devoto, donde también seguía haciéndolo. Recuerdo que siempre me acostaba con alguien al lado, y él lo pasaba de cama y se me acostaba al lado", describió en la carta.

Florencia confesó que "si no iba preso aunque sea me iba a sanar un poco con su sinceridad y con el perdón de la gente que no me creía, pero nunca más dio la cara".

"Pensé en mis hermanos porque es su papá, en cómo se sentirían, en cómo lo tomarían, quizás me odiarían, pero en fin necesitaba de una vez contarlo. Yo entiendo por qué esperan tanto tiempo para contarlo, sentí lo mismo que sienten hoy esas chicas y las entiendo. Esto no es un juego, es algo serio, es algo en lo que no se puede mentir, es algo que duele, es algo que no se olvida nunca. Es un miedo de por vida por que no le pase a nadie de tu familia, porque no le pase a mis hijos", narró.

Lo que escribió

A continuación, transcribimos el texto completo de la carta

"Saben una cosa ? A mi, mi "papá" el que me crío, gracias a dios hasta los 15 años, también abusaba de mi. Recuerdo que yo iba a jardincito, que era tan chiquita. No voy a entrar en detalles porque no es necesario. Me acuerdo que cuando cursaba 3er grado viviamos en arroyito, me llevo a la cocina y me dijo que si yo quería que se termine, le dije que si. Recuerdo que desde mitad de 3er grado hasta 2do año vivía en devoto, donde tambien seguía haciéndolodo. Viviamos una una casa humilde, dormíamos en cuchetas y recuerdo que siempre me acostaba con alguien al lado, y el lo pasaba de cama y se me acostaba al lado. Un día se separaron y juro que fue el regalo mas grande que me pudo a ver hecho mi mama. Ahora, si denuncie? No, es la primera ves que lo hago publico. Porque ? Porque quería esperar hasta que uno de mis hermanos que vive con el termine el secundario, porque no queria que mis hermanos sufieran viendo a su papá preso. Un dia discutiendo con mi abuela cansada de que me diga cosas de mi mama me salio del alma decirle, y tu hijo que es un violador ? Desde ese día, le conté a una que otra persona, pero abran sido dos, sin detalles obviamente. Y ahora que mi hermano termino, QUE SE PRENDA FUEGO TODO. Siempre dije que si no iba preso aunque sea me iba a sanar un poco con su sinceridad y con el perdón de la gente que no me creía pero nunca mas dio la cara. Pensé en mis hermanos porque es su papa, en como se sentirían, en como lo tomarían, quisas me odiarian, pero en fin necesitaba de una vez contarlo. Yo entiendo porque esperan tanto tiempo para contarlo, sentí lo mismo que sienten hoy esas chicas y las entiendo. Esto no es un juego, es algo serio, es algo en lo que no se puede mentir, es algo que duele, es algo que no se olvida nunca. Es un miedo de por vida por que no le pase a nadie de tu familia, porque no le pase a mis hijos. NI 200 AÑOS DE CÁRCEL DE ESA PERSONA ME VA A DEVOLVER MI INFANCIA, PARTE DE MI ADOLESENCIA. SIENTO DESPRECIO POR LOS HOMBRES POR ESO SOY COMO SOY !!!"