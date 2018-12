"Me apuntó en el pecho, le di el teléfono y se fueron", dijo el joven asaltado

Un grave hecho de robo se produjo este martes poco después de las 22.30 cuando un joven de 27 años fue interceptado por tres delincuentes que, tras amenazarlo con un arma de fuego, le robaron la motocicleta y un teléfono celular, según indicaron fuentes policiales. El hecho se registró en Entre Ríos al 1000 de barrio La Florida.

Emilio Virano, la víctima, dialogó con El Periódico y comentó que el robo ocurrió anoche cuando salió de trabajar.

"Yo trabajo en una cancha de fútbol. Salí de trabajar y lo fui a alcanzar a mi amigo que estaba tomando unos mates conmigo. Agarro Garibaldi, me meto media cuadra por Entre Ríos, y cuando me meto veo que venían caminando tres por la misma vereda en que vive él. Entonces no paro en su casa, sigo, y él me preguntó por qué, le dije que parecían sospechosos, así que llegué hasta la esquina, esperé que ellos avancen, volví y lo dejé. Lo saludé y cuando lo saludo me dice 'picá que ahí vienen'", comentó.

Y siguió: "Y cuando doy vuelta para salir por el otro lado, uno me pone una pistola y me roban la moto, se suben los tres a la moto y cuando se están por ir me dicen 'dame el celular', se bajó uno con el arma y me apuntó en el pecho, le di el teléfono y se fueron.

El joven, que estimó que los delincuentes "habrán tenido entre 16 y 19 años, es difícil de determinar", agregó que antes de retirarse amartillaron el arma aunque no llegaron a gatillar.

"Ya ni siquiera indignación, me queda la tranquilidad de saber que no me pegaron un tiro, me mataron como un perro y me dejaron tirado ahí en la calle", concluyó.