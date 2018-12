En vivo online: Almirante Brown vs. UAI Urquiza por la B Metropolitana

Almirante Brown recibirá en la tarde de este miércoles a UAI Urquiza en un partido por la 19° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, que comenzará a las 17 en el estadio de Talleres de Remedios de Escalada y que será dirigido por el árbitro Germán Bermúdez. El encuentro será a puertas cerradas.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse por única vez).

La Fragata cerrará un muy mal año. Tras haber estado a tres puntos de un desempate para no irse a la Primera C, haber terminado último y nuevamente quedarse afuera de la Copa Argentina, ahora hará de local en el estadio de Talleres de Remedios de Escalada, sin público al no poder pagar el operativo policial y además los jugadores no concentrarán por falta de dinero para solventar los gastos del hotel.

Para el cierre del 2018, Blas Armando Giunta no planea tocar mucho el equipo titular. Guillermo Ocampo le cederá su lugar a Rodrigo Alonso, que volverá a la zaga central. De esta manera, Iván Centurión se moverá al lateral derecho y Leandro Guzmán volverá a la zona de medios. El resto será el mismo equipo que viene de ser goleado ante Flandria en Jáuregui.

Cabe destacar que Kou Gotou, el japonés que forma parte del plantel, ya fue licenciado y no formará parte del banco de suplentes como lo hacía habitualmente. El jugador tenía los pasajes para volver a su país en el día de hoy teniendo en cuenta que el cotejo había sido programado para el sábado pasado en Isidro Casanova.

Sin cambios

Por el lado de la visita, el entrenador Christian Bassedas no definió quienes serán los iniciales para cerrar el año aunque no habría grandes modificaciones con respecto al equipo que igualó 0-0 contra Fénix en la jornada pasada.

El duelo entre el Furgón y la Fragata es clave en la lucha por disputar el torneo reducido al final del campeonato. En caso perder, los dirigidos Bassedas serán superados en la tabla de posiciones por los de Isidro Casanova y complicarán su ingreso al octogonal del próximo año.

Hasta el momento, en esta categoría, disputaron seis encuentros entre sí dos victorias para UAI Urquiza, una para Almirante Brown y cinco igualdades. La última vez que se vieron las caras empataron 1-1.

Probables formaciones

Almirante Brown: Manuel Peralta Salinas; Iván Centurión, Alonso, Braian Machuca, Blas García Montero; Leandro Guzmán, Cristian Canán, Marcos Britez Ojeda, Diego García; Pablo Bueno y Tomás Molina.

Deportivo Español: Ignacio Pietrobono; Francisco Di Fulvio, Enzo Baglivo, Ramiro Ríos, Rodrigo Chao; Juan Manuel Fernández, Gonzalo Cozzoni, Federico Barrionuevo, Joan Gaona; Ángel Luna y Adrián Fernández.

Hora: 17.

Estadio: Talleres de Remedios de Escalada.

Con información de Solo Ascenso.