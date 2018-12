Maxi Araujo no descansa y apunta a la Liga Desarrollo

En tiempo de balances y de cierres de temporada, Máximo Araujo (16) no descansa. El joven basquetbolista emigró en enero de este año a Atenas de Córdoba con el objetivo de todo joven: continuar progresando en su carrera deportiva y llegar a lo más alto del básquet argentino.

Araujo logró en este 2018 el campeonato de la Asociación Cordobesa, fue subcampeón provincial con la selección de Córdoba en la categoría U17 y recientemente fue tercero en el Final Four del Argentino de Clubes disputado en Bahía Blanca. Pero como si fuera poco, ahora apunta a la Liga Desarrollo (campeonato juvenil de Liga Nacional) y sueña en grande.

¿Qué te deja este Argentino donde tu participación fue clave en el equipo?

Fue muy importante para mi participar de este torneo, tuve la suerte este año de estar con Atenas, un equipo que está constituido por grandes jugadores. Para mi fue un gran torneo con jugadores de otro nivel y fue muy bueno poder marcar la diferencia.

¿Costó adaptarse a Córdoba?

Fue todo un cambio, tuve que venir a vivir solo y dejar a mi familia. Me costó un poco adaptarme al principio, pero después pude hacerlo y llegué a jugar en u17, u19 y primera local. Ahora me toca jugar la Liga Desarrollo, poco a poco generé la confianza con los compañeros y el entrenador, así pude ganar muchos minutos en cancha.







¿Qué es lo que viene ahora para vos?

Va a ser mi segundo año de u17, eso es muy importante para mí, porque voy a tratar de llegar a los que más pueda: Selección de Córdoba, si se puede una preselección Argentina; pero ahora me estoy concentrando mucho en la Liga Desarrollo y sigo entrenando para poder cumplir mi objetivo de llegar a la Liga Nacional y tener mi oportunidad.

"En la Selección de Córdoba me demostró que puedo estar al nivel de otros equipos y jugadores; después en la preselección argentina me di cuenta que esforzándome puedo llegar lejos", dijo Máximo.

¿Qué significa El Tala para vos? ¿Quiénes te motivaron para que hoy tengas este presente?

El Tala fue el club que me formó, lo amo con todo mi corazón, siempre va a ser mi club, donde nací, y gracias a mi viejo que jugó al básquet, yo lo pude ver y pude hacer este deporte que tanto amo. Los entrenadores que me marcaron mucho fueron "pepe" Giuliano y Ramiro Ortíz, ellos me ayudaron un montón para que yo pueda estar donde estoy en Atenas y tener la mentalidad y la cabeza que tengo.

Mencionaste a tu viejo ¿Cuanto tiene que ver él en tu carrera?

A mi viejo le debo todo, desde chiquito me dio la mentalidad y la personalidad que tengo ahora, él me enseñó siempre que para conseguir lo que quiero tengo que entrenar mucho porque nada se regala. Ahora estoy viviendo solo y todos los consejos que me dio día a día puedo transmitirlos en la cancha.

"Me fui poniendo objetivos, primero quería ser goleador de mi categoría, después si se da poder estar en la preselección de Córdoba, entrenar duro y si puedo llegar a quedar en la Selección Argentina, como ya lo cumplí, mi otro objetivo es poder quedar en una", señaló el jugador.

Vas a ser premiado en la Fiesta del Deporte ¿Qué significa este premio para vos?

La verdad que me pone muy contento, es la primera vez que me citan para este premio y también me lo tomo como recompensa por todo el esfuerzo que estoy haciendo este año. Tengo que seguir esforzándome cada vez más para conseguir más cosas.

Agradecimientos...

Este año me están pasando muchas cosas lindas y todo esto es gracias a mi familia porque me acompañó en los momentos malos y en los momentos buenos. Me fueron a ver en casi todos los torneos que jugué, me apoyaron siempre, eso me hace más fuerte y me pone muy contento.