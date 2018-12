La respuesta de Juan Darthés por la denuncia de violación: "Nunca sucedió eso"

Luego de la conferencia de prensa del colectivo de Actrices Argentinas, en donde más de 50 artistas hicieron pública la denuncia penal por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés, el actor publicó su respuesta y salió a defenderse.

A través de su cuenta de Twitter, publicó un breve mensaje en donde negó la acusación. "Es una locura, nunca sucedió eso", escribió.



Violación

Según revelaron, Darthés la habría violado en 2009 en Nicaragua, durante una gira teatral del programa "Patito feo", que se emitía por El Trece. En ese momento, Fardin tenía 16 años.

“Nueve años lo anulé para seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”, contó la joven en un video, para luego detallar cómo ocurrieron los hechos: “Me agarró de la mano y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiro en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no, me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró".