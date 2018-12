En vivo online: Colegiales vs. Riestra por la B Metropolitana

Colegiales recibirá en la tarde de este martes a Deportivo Riestra en un partido correspondiente a la 19° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, el cual se disputará a partir de las 17 en Munro y bajo el arbitraje de Alejandro Ramírez.

El juego se podrá ver en vivo y en directo a través de este link de TyC Sports Play (requiere registrarse).

Colegiales viene de conseguir un triunfo vital el pasado martes cuando venció a Deportivo Español, rival directo en la lucha por la permanencia, y ahora deberá medirse contra uno de los animadores del torneo.

Para este cotejo, el entrenador Juan Carlos Kopriva pondría en cancha el mismo equipo que venció al Gallego una semana atrás.

Despide el año

Luego del muy buen triunfo con J.J. Urquiza donde el equipo volvió a jugar bien luego de varios encuentros, el Albinegro viajará a Munro para su último compromiso del 2018 y cerrar el año arriba.

En lo que tiene que ver con el equipo que pondrá el técnico Guillermo Duro en cancha, no está confirmado, pero no habría variantes en el once, excepto la salida por lesión de Jorge Visintini y el ingreso de Alberto Martínez para reemplazarlo.

Probables formaciones

Colegiales: Daniel Monllor; Diego Magallanes, Matías Muñoz, Facundo Nasif, Jorge Demaio; Franco Gómez, Brian Medina, Diego Chávez, Gastón Mansilla; Agustín Fidalgo y Lucas Poletto.

Deportivo Riestra: Carlos Morel, Yeison Mena Murillo, Daniel Silvani, Gustavo Benítez, Jonatan Goya; Martínez, Sebastián López, Gastón Montero y Gonzalo Bravo; Oscar Velasco y Adrián Flores.

Estadio: Colegiales.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.