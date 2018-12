Con un video, la familia de Omar Olocco lamentó la burocracia con el caso

La familia de Omar Olocco (24), el joven asesinado en la madrugada de este domingo en un intento de robo, realizó un video reclamando por la demora que tuvo la llegada del cuerpo, que arribó desde Rafaela, donde se hizo la autopsia, a San Francisco, a poco de cumplirse las 48 horas de lo ocurrido.

En el video, que fue grabado anoche, se observa a Leonardo, el hermano mayor, contar la odisea por la que pasó la familia.

"Son las 9 de la noche. Recién nos entregan el cuerpo de mi hermano. Estamos de viaje de Rafaela a San Francisco siguiendo a la ambulancia. Realmente una verguenza lo que es la Justicia de Santa Fe, de que habiendo ocurrido el hecho a las 2.15 de la madrugada del domingo recién hoy lunes a las 9 de la noche nos entreguen el cuerpo. Una falta de respeto para los familiares que seguimos y seguimos. Tengo la esperanza de que por lo menos se haga justicia, de que encuentran a los culpables. Esto fue una odisea para tener el cuerpo, papeles mal llenados, falta de documentación", comienza Olocco.

El video sigue con algunas críticas hacia el protocolo tomado. "Es increíble que estando en 2018 no haya un protocolo a seguir, es una burla para los ciudadanos. No quiero que el video se tome como algo bizarro, sino como algo para mejorar. Creo que es una crítica constructiva, en 2018 no podemos estar teniendo estos problemas. No puede ser que Frontera no tenga una morgue, que haya una sola persona que haga autopsias en Rafaela", sigue el hermano.

En el video Olocco manifiesta sentir "bronca, indignación y dolor" y se pone en el lugar de quienes pasaron por lo mismo. "No soy el único que pasa por esta situación, hay muchísima gente que pasa por lo mismo y realmente es tristísimo. Uno lo ve de afuera, siempre lo ve en la noticias, anoche nos tocó de cerca, le tocó a mi hermano, lo mataron como un perro por una moto y todavía tener que lidiar con toda esta burocracia"

Sobre el final, Olocco agradece a quienes se convocaron ayer en el lugar de los hechos para pedir justicia: "Aprovecho para agradecer a quien apoyaron, a quienes hicieron la marcha, a la gente que se convocó. Estoy muy agradecido con ellos. Espero que tengamos justicia por Omar y para todas las personas a las que le ha pasado algo. Tenemos que cambiar eso, hay madres, hay padres que están llorando. Es increíble que siga pasando todo esto".