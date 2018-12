Enzo Avaro: "Ojalá pueda jugar en Primera, es mi sueño y es lo que vengo buscando hace mucho tiempo"

El joven Enzo Avaro es uno de los artífices de la gran campaña de Sportivo Belgrano en la Liga Regional. El equipo que conduce Martín Dell Avanzatto fue subcampeón de Primera A con un plantel que tuvo un promedio de edad entre 18 y 20 años, y una identidad de juego muy marcada asumiendo el protagonismo tanto de local, como de visitante.

Avaro será reconocido en la Fiesta del Deporte donde le harán la entrega del premio al mejor jugador de fútbol amateur por parte del Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco.

El joven de 19 años dialogó con El Periódico y contó las sensaciones luego de la temporada realizada con Sportivo y lo que viene para el en la institución de barrio Alberione.

¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste del premio?

La verdad que apenas me lo dijeron lo tomé con sorpresa, pero después que pasó un poco el tiempo me fui acordando de todos los momentos que fui pasando en el año. Pude superar las dos lesiones y terminar coronando un año bueno, donde no se pudo dar el objetivo, pero la verdad que muy contento porque el sacrificio durante todo el año tuvo su recompensa. Obvio que no me conformo con este premio porque es solo un avance en la carrera.

¿Cuáles fueron esas lesiones?

A principio de año tuve un desgarro en el cuadricep y a mitad de año tuve una distensión en al rodilla. Hice la pretemporada con normalidad y en la ultima semana, en un amistoso, ya venía sintiendo la fatiga y me terminé desgarrando. El primer partido no lo jugué y el segundo ya empece en el banco.

¿Que sensaciones te deja la temporada realizada en Liga Regional?

Desde principio de año nos propusimos que con la camiseta de Sportivo tenemos que salir a jugar a todos lados, pese a ser un equipo de joven no teníamos que respetar a nadie y hacer nuestro juego. Era la desventaja que teníamos, pero teníamos otras ventajas. Respecto a la campaña no se puede decir más nada, terminamos un año jugando una final que podría haber sido para nosotros también. El fútbol es así, en las finales gana el mejor y nosotros no tuvimos suerte, por algo ellos llegaron también a la final e hicieron bien las cosas porque acá nadie le regala nada a nadie.

"Terminamos contentos, valoramos mucho el esfuerzo que hicimos durante todo el año y no nos queda nada para reporchar", dijo Avaro.

¿Cuáles fueron las virtudes de este grupo?

Es un grupo bastante joven, lindo, todos tiramos para el mismo lado. Tenemos una competencia sana donde no te podés relajar en ningún momento porque, tanto el entrenador como los compañeros, nadie te va a regalar nada, aunque tengas un pibe de 15 o 16 atrás. Es lo que viene demostrando Sportivo en estos años: no importa la edad, si tiene las condiciones y la voluntad va a jugar tranquilamente.

¿Qué consejos de daba Martín Dell Avanzatto?

Martín siempre me dio tranquilidad, me decía que tenía que estar tranquilo y hacer las cosas como yo sabía con la pelota, que avance y cuando tenga el uno contra uno vaya para adelante. Siempre me dio esa tranquilidad al igual que mis compañeros...

Entre sueños y responsabilidades. "Estoy estudiando, estoy en segundo año del profesorado de Educación Física en FASTA", contó el delantero.

¿Qué es lo que viene para vos ahora?

Se abrió otra puerta que es hacer la pretemporada el 3 de enero con el plantel, era lo que estaba buscando y esperemos que venga con cosas buenas. Obvio que el entrenamiento y el sacrificio van a seguir constantes y Dios quiera que se de la posibilidad en algún momento de estar en Primera porque es el sueño que todos tenemos y el que yo vengo buscando desde hace mucho tiempo.

¿Ya hablaste con Domizzi?

Sí, desde el primer día que fui me dijo que esté tranquilo, que haga las cosas como las venía haciendo con la primera de liga, que ellos me iban a apoyar, que si las cosas iban bien no iba a tener problemas en ponerme o sacarme, que esto me lo gané yo y que no me lo regaló nadie.

Agradecimientos...

Quiero agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos por la nominación y a toda mi familia que siempre está acompañándome, a mis amigos, al club que nos da la posibilidad de hacer lo que mas nos gusta y a todos mis compañeros por el año que hicimos...