“Siento una impotencia terrible”, dijo presidenta comunal de Josefina

La presidenta comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi, decidió acompañar este lunes el corte de media calzada de la ruta 19 realizado por vecinos de barrio Acapulco y Frontera, que reclamaron por seguridad y justicia tras el crimen de Omar Olocco.

La funcionaria de la comuna de Josefina manifestó su preocupación ante los hechos de inseguridad que se viven los vecinos de barrio Acapulco y admitió la falta de personal policial.

“Cuando me convocaron decidí acompañarlos porque escucho constantemente el reclamo de los vecinos que viven muy mal, están a la deriva de cuando sale algún familiar y no saben si vuelven, sus hijos tienen que jugar en el interior de las casas por miedo a recibir una bala. Se nota la necesidad de mayor seguridad en todo el departamento Castellanos”, sostuvo.

Jorgelina Sicardi estuvo en el corte de ruta.







Falta personal y recursos

Consultada sobre la cantidad de efectivos con los que cuenta el barrio fue contundente: “Concretamente no tenemos personal, tenemos asignadas 12 personas, están trabajando apenas ocho, las otras cuatro están con carpeta médica. La verdad que es una burla, me habían asignado un comisario que nunca vino a trabajar. Ahora de tanto insistir, me asignaron al subcomisario como comisario, pero seguimos teniendo la misma gente”.

Sicardi admitió el reclamo constante de un móvil más para el sector y de cámaras de seguridad. “Nunca han llegado, me siento con una impotencia terrible”, finalizó.