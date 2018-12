Tras el corte de ruta 19, vecinos lograron que los reciba el ministro de Seguridad de Santa Fe

Vecinos de Frontera y barrio Acapulco (Josefina) realizaron este lunesel corte de media calzada de la ruta nacional 19 en reclamo de justicia por la muerte de Omar Olocco (24) -joven asesinado en la madrugada del domingo en un intento de robo- y pidiendo medidas concretas de seguridad. Luego de unas horas de corte, desde la Municipalidad de Frontera informaron a las personas concentradas que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, los recibirá este martes en la capital de la vecina provincia.

Dos de los vecinos que convocaron el corte de ruta dialogaron con El Periódico contaron cómo conviven con la inseguridad diariamente. “Todos convivimos con miedo y ya no nos podemos ni sentar en la vereda, los delincuentes andan a los tiros mañana, tarde y noche. No tienen horarios. Nosotros tenemos que salir a la calle para pedir justicia por Omar y para solicitar más seguridad y que Gendarmería se instale acá, no en el Parque Industrial, acá está la droga y la delincuencia”, reclamó Mariano.







Silvia, de la agrupación Paso a Paso que acompañó el reclamo, expresó: “Lo que se vive acá nos afecta directamente acá en San Francisco, nosotros hacemos trabajo social, no puede ser que nos meten los pibes y que la vida valga una moto. Venimos reclamando hace mucho por seguridad, nos pusieron parches continuamente, mañana nos recibe el Ministro de Seguridad a los vecinos, o nos venimos con respuestas concretas o volvemos al corte de vuelta”.

Este martes un grupo de vecinos viajarán a la capital santafesina para reunirse con Pullaro y exigir mayor seguridad.