"Queremos el cuerpo de Omar para velarlo y terminar este calvario", dijo el hermano del joven asesinado

La familia de Omar Olocco (24), el joven asesinado en la madrugada de este domingo en un intento de robo, aún aguarda la llegada del cuerpo, a casi 48 horas de lo ocurrido.

En diálogo con El Periódico, su hermano Leonardo aseguró que viven un "calvario" por no poder darle sepultura.

"Lo que pasó es lo que más o menos todos ya saben, con respecto al tema del intento de robo, que en ese intento de robo lo asesinan a mi hermano de un tiro en la cabeza. De ahí en adelante empezó todo el ir y venir de la Justicia. A esta hora todavía estamos peleando para que nos entreguen el cuerpo, que falta una firma, que falta esto, lo otro. Nuestra bronca más grande es esa, que no podemos darle sepultura. Estamos destruidos, toda la familia está mal por no poder darle un cierre a esto. Hoy a dos días de que pasó el hecho no tenemos el cuerpo, no lo podemos velar, no podemos darle el último adiós", se lamentó.

Sobre las novedades que tienen sobre la causa, Olocco comentó que la Justicia tendría identificado a los "motochorros" y que aguardan que siga la investigación: "Eso es lo que nos manifestaron pero por ahora nada más que eso".

El hombre agregó que aún no tuvieron comunicación directa con el fiscal del caso: "De la fiscalía jamás nos llamaron. Siempre tuvimos que llamar nosotros a un secretario, otro secretario, pero nunca tenemos una respuesta directa de la fiscalía, no tenemos nada concreto. Nosotros queremos el cuerpo de nuestro hermano acá para poder velarlo y terminar con este calvario. Después el proceso de Justicia sabemos que es lento pero no nos queda otra".

Concentración

Esta tarde, desde las 19, se llevará a cabo una concentración en el lugar en donde falleció el joven, es decir, sobre ruta nacional 19 y Calle 3 de Acapulco, Josefina. "La idea es estar, siempre y cuando no estemos en el velorio. Vamos a tratar de estar ahí, los invitamos a todos. Esto no es sólo por Omar, hay muchas víctimas, hay muchos delitos y no puede ser que nosotros vivamos encerrados con miedo constante, de hablar, de salir, de disfrutar y que ellos estén en la calle, no tiene más que ser así", dijo Olocco.

"Era muy carismático"

Por último, Olocco recordó a su hermano, que era el menor de tres, como alguien "muy carismático". "Era soltero, no tenía hijos, trabajaba con mi papá en una cochera. Para nosotros es nuestro hermano, sí ha tenido sus deslices, es algo que muchos en la adolescencia lo hacemos. Era muy dado con los amigos, muy carismático", contó.

Y finalizó: "Era hincha de River. Estaría muy contento con lo de ayer".