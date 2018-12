La Roma: “La música está por sobre toda las cosas”

Romina “La Roma” Romero regresó por unos días a la ciudad para reencontrarse con familiares y amigos, a la vez para mostrar algo de la música que estuvo interpretando durante este año. Alejada de la cumbia la cantante no pretende atarse a ningún género musical, sino que busca que sus letras sean las que hablen.

La Roma ya no le canta al deshamor cumbiero, sino que abarca temas como la injusticia social, la política y el feminismo, entre tantos otros. “La música está por sobre toda las cosas y va más allá de un solo género”, asegura.

La cantante se encuentra en San Francisco para realizar diferentes presentaciones y prepararse para el pre-Cosquín donde peparticipará luego de haber ganado una plaza en el partido bonaerense de Moreno.

¿Cómo te definís hoy musicalmente?

-No podría definirlo porque simplemente soy una cantante, una intérprete, una trabajadora pero que deja que la música fluya sin tener la presión de qué puede llegar a ser. Me gusta hacer foco en buenas letras que le digan algo al que escucha. No podría encasillarme. No estoy tocando un género específico sino que hago una fusión de toda la música que escuché siempre. Lo importante para mí es la letra.

¿Qué experiencias te traés de tu año en Buenos Aires?

Fue hermoso; si bien nunca viví en un solo lugar, porque estuve viajando siempre, Buenos Aires todo, fue mi escuela. Desde tocar en teatros hasta en la calle. Y fueron todas experiencias que me encantaron, porque el público es muy diferente. Toqué en muchos lugares y me hice grandes amigos como el “duende” Garnica y “Peteco” Carabajal, con quienes aprendí un montón.

¿Qué planes tenés para esta época veraniega?

Voy a estar haciendo algunas presentaciones que se vayan dando en la ciudad y luego me estaré yendo para Cosquín; me anoté y gané el pre-Cosquín en el partido de Moreno. Pero lo tomo como una experiencia más, no voy con el afán de competir. Después me quedaré por ahí para tocar en peñas. Ya el año pasado lo hice junto al “duende” Guernica y fueron experiencias hermosas.







“Me gusta cambiar. Soy una nueva versión de la misma Roma que siempre fui”, sostiene. Además cuenta que trabaja en una nueva canción llamada Como un animal, para la cual pretende filmar un video.