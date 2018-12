Despidieron a los obreros que trabajaban en la construcción de la Autopista 19

Cerca de 200 trabajadores de la empresa CRZ que se desempeñaban en el obrador de Devoto, abocados a la realización de la Autopista 19, fueron despedidos. Se suman a los cerca de 180 del obrador de Tránsito.

José Ortiz, delegado de UOCRA, confirmó que del total, sólo aquellos que cobran menos de 15 mil pesos verán depositado el cese laboral. Los otros deberán esperar.

"Ese dinero es el cese laboral, es por el despido. UOCRA te está descontando el primer año el 12% y el segundo año el 8%. La gente que ya tenga un año, que va a cobrar entre 25 y 30 mil pesos, va a cobrar ese dinero. Los demás, que tienen 3 ó 4 meses solamente le va a llegar un depósito de 15 mil pesos, porque de cese laboral van a tener depositado entre 4 y 5 mil pesos. La empresa ha depositado hasta junio, la gente que entró en febrero o marzo va a tener 3 o 4 meses, y el cese laboral está depositado hasta junio, lo otro restante cuando vuelvan el 7 se le estarían abonando los meses faltantes, más aguinaldo, quincena y liquidación general, que serían las tres quincenas", explicó Ortiz.

El gremialista detalló: "Los locales no querían firmar el telegrama debido a que tenés gente que de cese laboral no llega a 15 mil pesos. Tuvimos una reunión con la empresa y se logró definir esto. Van a firmar el telegrama de cese laboral, van a aceptar las hojas móviles para ir al banco a cobrar, pero lo que el gremio logró es que a la gente que cobra menos de 15 mil pesos se le esté depositando esa suma. Obviamente los que tienen mucho más tiempo cobrarán entre 20 y 40 mil pesos".

Y mencionó: "Por el momento sabemos que el telegrama está, por más que no lo quieran firmar ya están desvinculados de la empresa. Pero lo que no querían firmar eran las hojas móviles. Hoy la única plata es esa, que está depositada por el cese laboral. La empresa aduce que no dispone de dinero, pero que sí puede llegar a conseguir casi un millón de pesos para poder depositarle a los empleados que quedan, que no llegan a los 15 mil pesos. Para el resto va a ser bastante complicado, no sabemos cuándo nos van a estar depositando ese dinero".

Ortiz agregó que esta tarde se reunirán con el personal de la empresa para rubricar el acuerdo, lo mismo que harán el miércoles en el Ministerio de Trabajo.