Superfinal atípica: River y Boca definen la Libertadores en Madrid

En este mes, Boca recuperó a Cristian Pavón del desgarro que sufrió en el partido de ida, aunque River no logró lo mismo con Ignacio Scocco (también con un desgarro que lo marginó de la primera final), quien no será titular y sigue en duda. Marcelo Gallardo, que no podrá estar en el banco de entrenador por la suspensión que le puso la Conmebol, no confirmó públicamente a los once que alineará de entrada. Sin embargo, el 'Muñeco', cuyo lugar será ocupado por el asistente Matías Biscay, apostaría a línea de cuatro defensores, Nacho Fernández en el mediocampo y Pratto como único delantero de área.

En la ida, River formó una línea de cinco con Lucas Martínez Quarta, aunque su planteo no fue defensivo en La Bombonera. Para la revancha no estará el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien recibió una amonestación en la primera final que lo marginó del partido de mañana. Por algunos entrenamientos, se especuló con el ingreso del juvenil Julián Álvarez como delantero para acompañar al 'Oso' Pratto, aunque finalmente el futbolista de 18 años no sería titular. Por el lado de Boca, Guillermo Barros Schelotto tampoco confirmó la formación titular y la mayor duda pasa por la delantera, donde a diferencia de su rival tiene más opciones. Con Pavón recuperado y 'Wanchope' Ábila como punta, resta saber si el 'Mellizo' se inclinará por el colombiano Sebastián Villa o Mauro Zárate. En las prácticas en Madrid, el técnico de Boca también probó un doble nueve con Ábila y Darío Benedetto, aunque el 'Pipa' iría al banco de suplentes junto al ídolo 'xeneize' Carlos Tevez.