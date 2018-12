En los últimos dos años, más 120 mujeres decidieron abortar en San Francisco

Socorro Rosa San Francisco dio a conocer un documento con datos sobre consultas y acompañamiento que realizó la agrupación con mujeres que decidieron abortar en San Francisco. Los números revelan que en el periodo de enero de 2017 hasta el 20 de noviembre de 2018 se realizaron 126 acompañamientos a mujeres que decidieron abortar.

El documento

Desde el comienzo de Socorristas en Red, en el año 2012, hasta 2017, se realizaron 12486 acompañamientos. En San Francisco, desde enero de 2017 hasta el 20 de noviembre de 2018, se realizaron 126 acompañamientos a mujeres que decidieron abortar.

El 56 % de las mujeres acompañadas está en la franja etaria de 20 a 29 años, período en el que socialmente se asocia al deseo de la mujer con la maternidad, pero en estas situaciones, ellas han pensado en otro proyecto de vida, diferente al de maternar.

Las mujeres que se comunicaron con nosotras, en su gran mayoría, un 41% fueron derivadas desde el sistema de salud, lo cual permite dar cuenta que, el activismo feminista tiene aval del equipo de salud. Mientras que, un 27% se enteró del Socorro por redes sociales y articulaciones entre mujeres.

Durante el año 2017, un 60% de las mujeres sabían que se podían hacer un aborto con pastillas, el debate parlamentario iniciado en el 2018 permitió que un 76% conozca que el misoprostol, es la medicación recomendada por la OMS para abortar.

Un 56% de las mujeres manifestó que la persona, de quienes están embarazadas, sabe sobre su decisión de abortar y la respeta. Mientras que un 44% refiere que ha tomado sola la decisión, lo que da cuenta de la soberanía, que comenzamos a ejercer las mujeres, sobre nuestro cuerpos como territorios.

El 83% de las mujeres acompañadas, reconoce haber atravesado situaciones de violencia machista, mientras que un 17 % refiere no haber sufrido violencia en su vida. Del 83 %, un 72 % NO realizo denuncia. Dando cuenta que el poder judicial no posee una representación social positiva, lo cual se plasmo el pasado 5D, al grito de Justicia por Lucía.

Un 71% refiere ser creyente de alguna religión, preferentemente cristiana y evangélica, mientras que un 29 % refiere no tener credo. De las creyente, un 83 % refiere NO practicar/ profesar su religión. Las católicas y evangelistas, también abortan!

Un 34 % de las mujeres acompañadas no finalizó sus estudios secundarios o lo están cursando, mientras que un 13 % son universitarias.

UN 58% posee trabajo, pero de este dato, se desprende que un 31 % se encuentra precarizada laboralmente, mientras que el 27 % posee trabajo formal. Del 42 % que están desempleadas, un 23% busca su independencia económica por medio del ingreso al mundo del trabajo, mientras que el 19 % restante no busca trabajo, dando lugar a la idea de que el varón, jefe de hogar, aun sigue determinando si la mujer, puede o no, tener participación en la esfera de lo público.

Solo el 26 % de las mujeres percibe posee un ingreso mayor al salario mínimo, mientras que el 74% restante no lo alcanza!!! De estas mujeres el 50% no percibe transferencias formales, por lo cual damos cuenta de que las mujeres no se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Embarazo como sostiene parte la sociedad.

El 59% de las mujeres abortaron cuando cursaban una gestación menor o igual a 8 semanas, mientras que el 41% restante, aborta entre las 9 y 12 semanas de gestación. Esto da cuenta de que pueden decidir y se cae la idea de que las mujeres abortan fetos en semanas de gestación avanzada.

Las mujeres están motivas en la decisión de abortar, en su mayoría, por un proyecto de vida, porque en este momento no quieren ser madres y por motivos económicos, siendo estas todas causales de salud integral, entendiendo a la salud según el concepto de la OMS.

Las mujeres refieren que al estar informadas no se someten a métodos inseguros, pero un 12 % refirió que si intentaron abortar con otras formas inseguras por la desesperación y falta de información.

Un 33% de las mujeres estuvieron acompañadas por sus parejas o las personas de quienes están embarazadas, mientras que el 48% restante estuvo acompañada por mujeres de su círculo afectivo y un 19 % estuvo sola!!!

De las mujeres que siguieron la recomendación de uso seguro de misoprostol, el 97% aborto en el primer tratamiento, y sólo un 3% no pudo. Esto da cuenta de la efectividad del aborto medicamentoso. Solo un 11% necesito concurrir a la guardia médica, y refirieron que iban porque se sentirían más seguras.

El 75% realizaron su control pos aborto y en el 91% de los casos no se encontraron restos, dando cuenta de la efectividad del tratamiento.