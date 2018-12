En vivo online: Villa Dálmine vs. Olimpo por la B Nacional

Villa Dálmine será local en la tarde de este sábado frente a Olimpo de Bahía Blanca por la 13° fecha del torneo de la B Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en el Coliseo y que será dirigido por el árbitro Diego Ceballos.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse por única vez y requiere cable).

El Viola tiene la firme intención de sumar tres puntos que le permitan acercarse a la zona de Reducido en el cierre del 2018.

Para este juego el entrenador Walter Otta hará dos modificaciones en el equipo inicial, aunque también mantiene una duda en defensa. Marcos Martinich reemplazará a Fernando Alarcón, Martín Comachi hará lo propio en lugar de Federico Jourdan, mientras que persiste la incógnita entre Cristian González o Nahuel Yaqué.

Complicado

El presente del cuadro bahiense no es alentador. Marcha último en la tabla de promedios, el cuerpo técnico no está conforme con el rendimiento y lo ha manifestado públicamente, y además parte de la Comisión Directiva duda en la continuidad de Darío Bonjour como entrenador. Por lo tanto, ante un rival que hace dos que no pierde, la visita buscará volver a la victoria tras dos fechas.

Como es habitual, el plantel comandado por Bonjour trabajó a puertas cerradas durante la semana y la formación no está confirmada, aunque Franco Lefinir retornaría a la zona de volantes por Daniel Ibáñez (no concentró).

Probables formaciones

Villa Dálmine: Juan Dobboletta; Nicolás Sansotre, Martinich, González o Yaqué, Juan Alvacete; Matías Ballini, Mariano Miño, Cristian Álvarez, Martín Comachi; Emanuel Molina e Ijiel Protti.

Olimpo: Femín Holgado; Leandro Lacunza, Salvador Sánchez, Martín Ferreyra, Raúl Iberbia; Gabriel Graciani, Bruno Díaz Bittner, Lefinir, Lautaro Belleggia; Ezequiel Vidal y Axel Rodríguez.

Estadio: Dálmine.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.