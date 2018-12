Buenos Aires: escracharon a Rodrigo Eguillor y lo hicieron bajar de un tren

Rodrigo Eguillor, el joven acusado de abuso sexual cuya imagen se popularizó esta semana, fue reconocido en el tren Mitre, en la Ciudad de Buenos Aires, y los pasajeros lo obligaron a levantarse de su asiento y abandonar el vehículo.

El momento en el que lo increpan para que descienda de la unidad fue capturado por uno de los pasajeros en un video.

El momento en el que obligan a Rodrigo Eguillor a bajar del tren. El joven acusado de abuso sexual fue escrachado por los pasajeros pic.twitter.com/ic9f87oqFY — C5N (@C5N) 7 de diciembre de 2018

Eguillor, hijo de la fiscal Paula Martínez Castro, fue demorado el martes en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando estaba por viajar a Madrid para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Boca y River.

Posteriormente, fue detenido por reaccionar agresivamente cuando lo notificaban de la apertura de una causa en su contra por abuso sexual. Fue liberado el miércoles pasado.

En el video se escucha a una mujer que le dice: "¿Sabés qué pasa? Yo no me quiero ir a la comisaría, ni a declarar, ni un carajo. Me quiero ir a mi casa. Bajate del tren".

En ese momento el hijo de la fiscal desciende del vagón, pero los gritos no pararon: "Ponete un boxer la próxima, perro", "encima está en pelotas" y "es una vergüenza, andaba mostrando los genitales", son las frases que se escuchan.

Mientras Eguillor hablaba con un oficial de la Policía, los pasajeros siguieron increpándolo: "Pagate el Uber, hermano" y "Sos un miserable flaco", le gritaron.

