José González, el sanfrancisqueño que ganó El gran premio de la cocina: "No lo puedo creer"

El sanfrancisqueño José González fue el gran ganador de "El gran premio de la cocina", el programa de televisión de El Trece en el que 16 cocineros amateurs se enfrentaron a distintas pruebas que se les propusieron para deslumbrar al jurado.

González quedó en el primer lugar del certamen culinario, que fue conducido por Carina Zampini y Juan Marconi, lo que le significó hacerse acreedor de 300 mil pesos. Para ello debió vencer a Sofía Sánchez Zelaschi, con quien había llegado a la instancia final.

El final fue muy parejo y el jurado habló de un ajustadísimo final,mientras los dos finalistas no podían ocultar las lágrimas.

"No lo puedo creer, no me lo imaginaba. Gracias, nunca me había enfrentado tantas veces a mi mismo durante tanto tiempo, soy feliz", dijo el gran campeón llorando de felicidad. "Ahora nos vamos con la familia y los amigos a comer algo", dijo entre risas.

Durante los programas el cocinero y tatuador dio a conocer diversas recetas aprendidas en su San Francisco natal.