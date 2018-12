Nicolás Capellino: “Nos merecíamos levantar esto”

Sportivo Belgrano cerró la primera fase de la temporada sin cumplir el objetivo que se había propuesto en el inicio del torneo. La “verde” tuvo un arranque con varios tropiezos, tibio en ataque y vulnerable ante la adversidad. Sin embargo, en la última etapa, con la llegada de Domizzi, el plantel levantó no sólo en lo futbolístico sino también en lo anímico.

Nicolás Capellino fue uno de los protagonistas de esa levantada, el delantero oriundo de Humberto Primo, hizo un balance del último año en Sportivo y contó algunos detalles de su carrera profesional.

¿Qué balance hacés a nivel personal?

A nivel personal fue de menor a mayor porque tuve un desgarro en el Súper 8 contra Instituto de Córdoba y la pretemporada no la puede hacer completa, me sume después a los entrenamientos, entonces fui sumando entrenamientos fuertes de a poco hasta que fui encontrando un nivel óptimo, pero me costó porque la base que uno hace en la pretemporada es fundamental para todo el año. Y arranque de más atrás…

Terminaste convirtiendo ¿Cuán importante fue eso para vos?

Terminé con 3 goles, pero eso es consecuencia del rendimiento del equipo, no hicimos una buena primera rueda y después fuimos mejorando, hubo varios cambios, el equipo encontró una identidad, nos aferramos a eso y en base a eso generamos muchas situaciones y terminamos convirtiendo los delanteros y los volantes, eso es importante porque lo logramos con el trabajo de la semana.

“Fui metiéndole ritmo, tratando de encontrar la mayor intensidad y a fin de año, en los últimos partidos, encontré el nivel más alto y fue con la continuidad de muchos entrenamientos, fortalecimiento. Llegué a un nivel adecuado…”

¿Qué cambió con la llegada de Domizzi?

Pasa que siempre cuando un cambio de entrenador, uno renueva las esperanzas, el que no venía jugando tiene un poquito más de esperanzas de jugar y renueva la actitud, hay jugadores que están cansados de un sistema entonces viene un técnico nuevo y da una inyección anímica. Eso fue lo que nos dio el técnico, a todos nos infló un poquito, se aferró un sistema y le dio la oportunidad a todos porque hubo partidos entre semana donde se rotó prácticamente a los 11 jugadores. Todos estábamos prácticamente contentos…

Colaborás mucho en defensa ¿Qué te pide Domizzi?

Me pide que trate de tomar a los laterales, que son los que inician el juego. Como jugamos con tres en el medio tengo que dar una mano para que los tres no sufran el control de pelota del rival. En los últimos partidos me pidió en general que arranquemos de afuera hacia adentro, Juampi flotando en el medio, y nosotros con Fernando hacemos diagonales hacia los centrales. Cuando el equipo recupera la pelota salimos disparados para las espaldas del doble 5 y encontramos un buen espacio para dañar el equipo rival.

¿Cuán importante fue mantener la base del torneo pasado?

En todo proceso es importante mantener la base, la columna vertebral, es fundamental porque la ideología y la manera de jugar no te la olvidas, lo único que anexas son jugadores para complementar con los demás, también volvieron chicos como Goico y Tomasini que son productos genuinos del club, salieron de acá y es todo un combo que terminó bien y ahora estamos enchufados para arrancar de la mejor manera.

El esfuerzo del final la gente lo termina reconociendo

Sí, igual no me olvido que en un momento estuvimos mal y nos llovían cosa de todos lados, pero a lo último pudimos revertirlo y la gente agradeció y estamos agradecidos nosotros también. Lo hicimos por nosotros porque somos un buen grupo de trabajo y somos un grupo sano, nos merecíamos levantar esto y por la gente que paga su entrada y quiere ver un buen espectáculo.







Los números de cape 3 goles| 16 partidos

¿Cómo va a ser el regreso y la segunda parte del año?

Arrancamos la pretemporada el 3, estamos todos confirmados, desde el viernes arrancamos las vacaciones de 20 días de los cuales hay que hacer algo para moverse y no llegar con el pan dulce abajo del brazo como se dice, con mucho optimismo, como terminamos dejando una buena imagen vamos a arrancar de la misma manera, sacrificándonos en la pretemporada para ganar el repechaje y clasificar, y entrar a la zona de ascenso directo, vamos a dar todo de nosotros.

Arrancan y se viene una seguidilla de partidos importantes…

Sí, eso es importante. Prácticamente tenemos dos semanas para prepararnos directo para esos partidos de copa, para poder pasar y lo vamos a utilizar como rodaje, yo pienso que no vamos a hacer amistosos y vamos a pensar directamente en los partidos de copa, para pasar y tener dos más. También la rotación va a ser importante, que tratemos de jugar la mayoría, en base a eso obtener la mayor cantidad de resultados para arrancar la segunda rueda de la mejor manera.

Al jugar muchos partidos seguidos ¿Cuánto se siente el cansancio?

Es complicado, porque tenés que tener un plantel muy largo, es muy difícil jugar miércoles domingo, miércoles, domingo y tener que tratar de pasar las fases son complicadas…. Se siente mucho el cansancio, cuando tenés tres partidos en la semana, se siente mucho. Llegas bien, arrancas bien, pero los últimos minutos tenés menos para dar, el degaste se siente más. Me pasó el ultimo partido, estaba muy cansado, el técnico decidió sacar a Fernando que también estaba como yo, pero yo también podía haber salido.