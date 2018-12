Menesterolo: “Que los barrios más postergados estén primero”

A la espera del anuncio oficial de la fecha de las elecciones municipales en San Francisco, que muy probablemente se realicen el 12 de mayo junto a la votación provincial, las distintas fuerzas políticas en la ciudad comienzan a definir sus candidaturas. Entre ellas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Nueva Izquierda, que tiene a Lorena Menesterolo como una de sus referentes y posible aspirante a la intendencia el próximo año, algo que se definirá en estos días.

Entre otros temas, Menesterolo pone el acento en la cuestión de género, en las luchas del feminismo y en el presupuesto participativo, es decir, que los vecinos decidan mediante asambleas cuáles son las prioridades que debe encarar la ciudad y a qué destinar el dinero. “Fui candidata varias veces a concejal, pero en esta oportunidad se está por decidir si voy a ser candidata a intendente”, explicó.

Docente y de larga militancia en los movimientos sociales vinculados al feminismo, Menesterolo destacó que en cuestiones de género se ha avanzado en San Francisco pero que todavía falta mucho. “Si bien hemos estado en esta lucha por la reivindicación de la mujer, no es lo mismo hacerlo desde afuera que desde adentro, por eso es una oportunidad si puedo participar del Concejo Deliberante o como intendenta”, señaló.

En ese sentido, subrayó la necesidad de un centro asistencial a la víctima de la violencia de género. “Al tener un centro asistencial, tenés un equipo de gente para tratar de manera integral la problemática. Y además tratar a la persona violenta, porque el refugio es necesario en la inmediatez, pero también hay que tratar al varón, no dejarlo que siga en la misma”, amplió.

Por otro lado, propuso crear un equipo interdisciplinario “para atender a los niños, niñas y adolescentes que con la ESI manifiestan problemas de violencia o abuso; para abordar esta situación también tiene que estar presenta el Estado municipal en conjunto con el sistema educativo”.

Que decidan los vecinos

“En la ciudad nunca se hizo un presupuesto participativo, es decir, que los ciudadanos decidan mediante asambleas cuáles son las prioridades. Por ejemplo, que hacen falta viviendas o que hay barrios enteros que no tienen cloacas ni pavimento. No tengo nada contra la Tecnoteca, pero el tema son las prioridades. ¿Cuántas viviendas se podían hacer con esa plata? Que los barrios más postergados estén primero y después las otras cosas que son necesarias, pero que no son prioridad”, propuso.

Finalmente, aseguró que están trabajando en un proyecto medioambiental para una planta recicladora. “No puede ser que la única solución que tengamos en San Francisco sea enterrarlos o incinerarlos”, concluyó.

Sobre este punto, aseguró que tiene que haber incentivación para la participación de los ciudadanos. “La gente sí quiere participar, pero no tiene quién la incentive. Se quedan en la queja, pero tiene que saber que pueden participar. Para eso tiene que haber un presupuesto participativo, y la propuesta tiene que salir desde adentro de la Municipalidad”, expuso.

Desigualdad

“La desigualdad creció a nivel nacional y por supuesto que en San Francisco se refleja. Gente que se está quedando sin trabajo o no le alcanza el sueldo. Faltan muchas cosas en infraestructra. Hay barrios que no tienen cloacas y eso es una prioridad. Hace un montón que no se hacen viviendas en San Francisco y hay muchas familias jóvenes que tienen esa necesidad, al igual que mujeres solas con hijos”, subrayó.