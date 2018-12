Los Xeneizes esperan por el Superclásico

Los hinchas de Boca de San Francisco esperan con ansias el encuentro del próximo domingo, ante River, por la Copa Libertadores. Dialogamos con Leandro Abrate, referente de la Peña Boquense de San Francisco, que contó cómo viven la previa de la final.

"Lamentablemente no pudimos organizar nada en el predio. No nos dan los tiempo porque estamos con muchas actividades y obras en el lugar, nos hubiese gustado armar algo pero no podemos. Preferimos que cada hincha lo viva a su manera, con su familia, ojalá que ganemos y después nos juntaremos a festejar", señaló.

"Hemos tenido consultas de gente que quería ir a Madrid, hay algunos que pudieron conseguir entradas ye estarán en el Bernabeu", indicó Abrate.

"El hincha de Boca lo quiere ganar en la cancha, como debe ser, pero con los antecedentes y lo que pasó (porque hubo agresión hacia los jugadores de Boca), el partido no se debería haber jugado ,como pasó en 2015. Pero bueno, es Boca contra todo y contra todos. Es lo que me parece a mí, pero ojalá que el domingo podamos festejar", precisó.

Con los hinchas de River. "Lo vivimos con cargadas de manera normal: `vos abandonaste´ -`vos tiraste piedras´, pero tranquilo sin faltar el respeto. Vamos a ver el lunes después del partido a ver que pasa", puntualizó.

La cábala

"Nosotros somos un grupo de 10 personas, nos juntamos en casa de mi hermano durante toda la copa: asado y partido, esa es la cábala. Toda mi familia es de Boca, menos mi mamá, pero lo vivimos ahí, a veces hemos sido más los que nos hemos juntado", señaló.

La cábala, asado y partido en cada noche de copa.







"Tengo una amigo de River que se sacó la camiseta y pensaba lo mismo que yo. Ha sido favorecido River con el fallo", dijo Abrate.

Coronar la fiesta

"Lo que si estamos preparando es la fiesta del 12/12, la fiesta del hincha de Boca en la peña. Es con cupo limitado por la capacidad del salón, el valor de la tarjeta aún no lo tenemos definido pero va a rondar entre los 200 y 250 pesos incluye chorizo, morcilla, pollo a la espada, postre y servicio de cantina. Ojalá que podamos festejar el título también", dijo Abrate.