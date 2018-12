Es médica del Hospital Iturraspe y le escribió una carta a Macri por la falta de medicamentos oncológicos

En una carta que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales, Constanza Mac Cormick, médica especialista en Oncología Clínica del Hospital Iturraspe, le cuestiona al presidente Mauricio Macri una serie de cuestiones que hacen a su quehacer diario.

A través de la misiva, la profesional del nosocomio público en San Francisco le pregunta al mandatario nacional los motivos de la falta de medicación para pacientes oncológicos, así como también acerca de la demora en la autorización de los tratamientos.

La carta completa

Buenos días Sr Presidente Mauricio:

Que complicado viene todo Sr ! Voté y aposté al cambio pero hoy estoy bastante confundida. No la estamos pasando bien. En mi familia, tanto mi esposo como yo laburamos todo el día , somos médicos . Tenemos 2 hijas. Y todo cuesta más y más!! Pero obvio que uno la sigue peleando y entiende la situación, aunque hay días que no logro comprender y Lo que no entiendo Sr , es porqué mis pacientes oncologicos se quedan sin medicación.. por qué hay tantas demoras en autorizar tratamientos que son urgentes , por qué los perjudicados son las personas enfermas y el personal de salud con tan pocos ingresos por hacer lo que uno ama, lo que estudiamos por más de 10 años, pura vocación ( en mi caso es así). Lleno papeles e informes que van y vienen .. gente mayor que le cuesta entender cómo hacer tramites, etc . Los pacientes y sus familiares llegan tan enojados con el país, con el gobierno, con el sistema.. desesperados enfrentando un diagnóstico tan terrible, con mucha angustia y tristeza ... Y uno vuelve a casa bastante abatido, queriendo pelear contra un sistema hoy muy injusto para ellos y también para nosotros los profesionales. Ojalá todo empiece a mejorar!! Ojalá todo cambie Pero para mejor !!!

Constanza Mac Cormick

Médica. Esp. Oncología Clínica.