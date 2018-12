San Francisco tendrá instaladores certificados de energías renovables

Este miércoles, en el salón del Jockey Club San Francisco, se realizaron dos charlas de energía autosustentable a cargo de Sergio de las Casas. La jornada estuvo organizada por Cambiemos San Francisco y fue dirigida a empresarios y comerciantes locales, y vecinos de la ciudad.

El objetivo fue informar y asesorar a la comunidad sobre la nueva ley de Energía Distibuida que apunta a la reducción del consumo de energía y de los costos de producción. De las Casas estuvo acompañado por Gabriel Vicentini, referente de Cambiemos, Luciano Stoppani, también referente de esta fuerza, y comentó los por menores de esta disertación.

"El tema que nos convoca es la sustentabilidad, dentro de este marco de energías renovables las dos leyes: nacional y provincial, les da un marco legal muy oportuno para poder desarrollar esto sin ningún tipo de escusas. Con una ley de fomento provincial que obliga a todas las oficinas públicas tener un 50% de su agua caliente generada por energía solar, y que va a motivar a la hotelería, clubes e instituciones para que esto se haga realidad. Además, va a tener una línea de créditos del Banco de Córdoba y de la Nación", comentó De Las Casas.

"La idea es evacuar todas las consultas y dudas sobre la ley y su aplicación, la holologación de equipos e instalación, qué tecnología tenemos, cómo aplicamos esta tecnología, qué beneficios trae y cuáles serían los retornos reales. Hay un desconocimiento que supera el 90% sobre qué equipos aplicar y capacitación a los técnicos que lo instalen", indicó.

"El próximo paso es realizar una charla y una capacitación para los instaladores matriculados. Vamos a elegir a un merendero o institución de la ciudad para instalar un equipo. Falta poner una fecha nomás...", contó Stoppani.

Plano industrial

"Vamos a tener mayor disponibilidad de energía a menores costos, energía sana y verde. Por cada 100 paneles fotovoltáicos significa un ahorro de 28,5 toneladas de dióxido de carbono. Es muy importante para el productor rural, para el tambero, los beneficios es que: si tengo y me sobra lo reintegro a la red, si tengo y me falta lo tomo de la red y no se modifica nada, ni se altera nada. Es automático", señaló.

"Antes del primer semestre de 2019 San Francisco va a tener a sus instaladores matriculados en energía solar, ese es mi compromiso y tengan la plena seguridad de que lo vamos a cumplir", afirmó Sergio de las Casas.

El vecino

"Es más fácil para aquella persona que vive en una zona rural y en el domicilio particular: primero hay que dimensionar que consumo tiene y luego ver que equipo se puede colocar. Hoy es más fácil empezar comprando una batería, un inverter y un panel, con el tiempo vas a tener otro panel y así sucesivamente, te va a sobrar la energía", relató.

"La homologación tiene tres ventajas: lo que le sobra de energía la compañía se lo tiene que devolver el mes siguiente, puedo ahorrarlo en Kilovatios para consumo futuro o lo puedo transferir a un vecino", puntualizó.