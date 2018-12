Este miércoles sigue el debate del Presupuesto provincial 2019 en la Unicameral

La Legislatura de Córdoba vivirá este miércoles otra jornada clave, ya que se debatirá en segunda lectura el proyecto de Presupuesto provincial 2019.

La cuestionada iniciativa fue aprobada (con 38 votos afirmativos, 24 votos en negativo y 3 abstenciones) en primera lectura el pasado 21 de noviembre, a pesar de los planteos de la oposición por los niveles de la deuda pública provincial.

Bajo la consigna “No te comas el sugus”, distintos bloques manifestaron su rechazo al paquete de políticas económicas propuestas para el próximo año tras la polémica presentación de las medidas realizada con caramelos por parte del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.

Al respecto Juan Pablo Quinteros, del Frente Cívico, dijo que el Presupuesto es "la ley más importante" y al referirse a la inversión social que prevé la Provincia, pidió que la Tarifa Social que benefició a sectores vulnerables se convierta en ley.

Por su parte, la legisladora Liliana Montero hizo hincapié en la presión impositiva y destacó que “continúa la estrategia de recaudación a través de ingresos no impositivos, en especial los fondos no tributarios”. Cuestionó además que “en menos de tres años, la evolución de la deuda pública aumentó y en eso tiene una incidencia feroz la dolarización: Vamos a pagar este año 2900 millones de pesos más por la disparada del dólar".

Sin embargo, desde la Provincia defendieron el proyecto y manifestaron que se centrará en cuatro ejes centrales: gasto social, impuestos, obra pública e innovación en gestión.

En ese sentido, el oficialista Daniel Passerini levantó el guante y apuntó: "El anillo de Circunvalación era una gran deuda también y lo estamos cumpliendo, como las autopistas con luminaria, la creación de escuelas, hospitales y programas como el Primer Paso que era una deuda con los jóvenes", dijo y explicó que "es importante hablar de la deuda en este sentido y en estas situaciones, y no solo criticando".

El legislador Carlos Gutiérrez respaldó los dichos de Passerini y criticó el "cinismo y caradurismo" del interbloque Cambiemos para no votar el Presupuesto. "Cambiemos pretende tener hegemonía absoluta en lugares donde no tiene mayoría", expresó y agregó: "Nos dicen que van a rever su postura si se los escucha. Es un chantaje de cuarta, habiendo apoyado el ajuste nacional. No vamos a aceptar chantaje".

Está previsto que el Presupuesto provincial 2019 quedará aprobado este miércoles, ya que Unión por Córdoba cuenta con los votos suficientes para hacerlo en el recinto.

