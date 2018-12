Vuelve Paul McCartney a la Argentina

La productora de entretenimientos Time for fun anunció el regreso tan esperado de Paul McCartney a la Argentina para este 23 de marzo de 2019. El evento tendrá lugar en el Campo Argentino de Polo y las entradas saldrán a la venta el 7 de diciembre a las 12 pm por Ticketek y habrá una preventa exclusiva del 4 al 7 de ese mes.

Paul estará presentando “Freshen Up”, tour con el que promete hacer un recorrido por lo mejor de The Beatles, Wings y su carrera solista.

El músico de 76 años viene a promocionar su último disco “Egypt Station”, el número 17 como solista. Esta gira comenzó en septiembre en Canadá, siguió en Estados Unidos y luego en Japón.

El último show en la Argentina de la leyenda de The Beatles fue en el marco del One on One Tour, en mayo de 2016 y tuvo lugar en La Plata y Córdoba.

Fuente: Vía País