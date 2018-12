En vivo online: Acasusso vs. Defensores Unidos por la B Metropolitana

Acasusso recibirá en la tarde de este domingo a Defensores Unidos de Zárate por la 18° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que comenzará a las 17 en cancha de Italiano y que será dirigido por el árbitro Lucas Comesaña.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse por única vez).

El equipo que dirige Fito Della Picca se planteó el objetivo de estar entre los seis que clasifican a la Copa Argentina 2019 y está a un pasito de lograrlo. Para eso debe sumar tres puntos más y asegurará su lugar, y hasta puede que le alcance con menos si se dan algunos resultados.

Si bien Della Picca no confirmó el equipo, en Acassuso parece estar todo claro. Solo hay que esperar para ver como están desde los físico Nico Magno y Ezequiel Vidal, ambos salieron con molestias en el partido con Almirante y no pudieron estar ante All Boys.

Todavía tiene chanches

CADU viene en plena levantada y todavía tiene chances matemáticas de entrar a la Copa, un gran objetivo para un club que volvió a la categoría tras 20 años.

El conjunto zarateño intentará recuperarse tras la caída sufrida ante Riestra en Villa Fox. Respecto a los 11 que saldrán a la cancha para enfrentar al Quemero en Ciudad Evita, el técnico Darío Lema no dispondrá de Andrés Franzoia, que será reemplazado por Mateo Escobar. El otro cambio será el ingreso de Jesús Portillo por Carlos Olsen.

Probables formaciones

Acasusso: Kletnicki; Monge, Zanini, Gasperi, Fernández; Sánchez, Benítez, Magno o Serrano, Pipino; Salvatierra y Vidal o Auzmendi.

CADU: Juan Figueroa; Maximiliano Carnelutto, Facundo Laumann, Alfredo Resler, Arturo Ordano; Héctor Echagüe, Rodrigo Basualdo, Jesús Portillo, Emanuel Cáceres; Mateo Escobar y Javier Velázquez.

Hora: 17.

Estadio: Sportivo Italiano.

Con información de Solo Ascenso.