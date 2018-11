En vivo online: Los Andes vs. Almagro por la B Nacional

Los Andes recibirá este viernes a Almagro en el arranque de la 12° fecha del torneo de la B Nacional, en un partido que comenzará a las 20 en el estadio Eduardo Gallardón y que será dirigido por el árbitro Pablo Díaz.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse por única vez).

El Milrayitas está en la última posición y todavía no ganó en el torneo actual. Luego de la última práctica, el entrenador Anibal Biggeri dejó ver lo que sería el once inicial, en el que tendría tres modificaciones en relación al último encuentro contra Central Cordoba de Santiago del Estero: Marcos Quiroga, Enzo Benítez y Lucas Chacana reemplazarán a Luis Zeballos, Iván Leszczuk y Matías González, respectivamente.

Buen clima

En cambio, el conjunto de José Ingenieros viene de vencer a Atlético Rafaela 1-0 como local y de cortar una racha negativa de siete partidos sin triunfos. Eso conllevó a un cambio de clima y a una semana de trabajos tranquilos.

Para este nuevo encuentro, la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez no podrá repetir el mismo once que consiguió los tres puntos en el Tres de Febrero, ya que el arquero Horacio Ramírez padece una molestia muscular y no podrá jugar. Su lugar podría ser ocupado por Francisco Del Riego o Lucas Calviño. Además, la otra incógnita que tienen los entrenadores es si vuelve Nahuel Basualdo a la titularidad tras la expulsión ante Olimpo.

De los últimos diez partidos, el Tricolor solo se impuso en dos partidos, ambos como visitante, perdió cinco y empató tres. El historial contempla 102 partidos, Almagro ganó 29, empató 39 y perdió 34 partidos.

Probables formaciones

Los Andes:Leandro Requena; Guillermo Pereira, Franco Peppino, Sebastián Valdez, Dimas Morales; Benítez, Gustavo Turraca, Quiroga; Chacana, Fabricio Lenci y Maximiliano Fornari.

Almagro: Francisco Del Riego o Lucas Calviño; Rodrigo Izco o Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Maximiliano García, Adrián Torres; Brian Benítez; Marcos Litre, Ezequiel Piovi, Damián Arce, Ezequiel Denis; Jonathan Torres.

Estadio: Los Andes.

Hora: 20.

Con información de Solo Ascenso.