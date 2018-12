“San Francisco y el país tienen un gran potencial, falta que nos pongamos de acuerdo”, dijo Alberto Gaviglio

Recientemente, el empresario local Alberto Gaviglio, presidente de Akron, resultó elegido “Empresario Destacado 2018” en una distinción que otorga La Voz del Interior y que cuenta con el auspicio de Bancor; de Tierra del Fuego, a través del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), como destino exclusivo del premio; de MAC Wagen y del Grupo Meade-Pucheta.

Gaviglio fue reconocido en el marco de la 15ª edición del “Empresario Destacado 2018” que comprendió una ceremonia cargada de emoción que se desarrolló en el hotel Holiday Inn de Córdoba capital, con la presencia de empresarios, ejecutivos, funcionarios y representantes de organizaciones y entidades intermedias, entre otros invitados especiales.

Fue el punto cúlmine de un proceso que arrancó en octubre, con la activa participación de la comunidad de negocios local en la fase de postulaciones.

¿Qué significó el premio?

Es una alegría importante, una sorpresa, porque son distinciones muy valoradas que a veces parece que son para otros. Pero en esta oportunidad nos tocó a nosotros. Realmente reconforta recibir esta distinción. Es por toda la gente que está comprometida en nuestra empresa, en nuestros negocios, en nuestra actividad. Va desde nuestra familia, porque participa toda la familia, es una empresa familiar, un hermano mío y yo, nuestros hijos están en la empresa y siempre hablamos del equipo, de la forma de capacitarnos, de avanzar, de ser cada vez más capaces, más eficaces en todo lo que hacemos. Trabajamos durante muchísimo tiempo y lo seguimos haciendo intensamente para ser un verdadero equipo de trabajo.







¿Cuál es la clave?

Creemos y estamos convencidos de que no es fabricar máquinas solamente, sino dar soluciones a nuestros clientes, utilizar todas las herramientas modernas que ofrece la tecnología para estar bien posicionados en la actividad que desarrollamos. Así que todo este reconocimiento a uno le recuerda todo lo que se está haciendo. Y de alguna manera alegra y reconforta pensar que estamos en un buen camino, que las posibilidades, más allá de la situación complicada por la que estamos pasando en esta época, son buenas. Somos optimistas. Siempre decimos que la mirada corta quizás es un poco complicada, pero mirando hacia adelante las posibilidades son buenas. Creemos que vamos a seguir creciendo, que tenemos un equipo excepcional de colaboradores, productos muy buenos, clientes muy buenos. Es un gran mérito de ellos este reconocimiento, de todos los productores y clientes que siempre nos aportan inquietudes, nos corrigen defectos que tenemos. Eso nos ayuda a que nuestros servicios y productos sean cada vez mejores, así que en este reconocimiento involucramos a todos.







¿Cómo se les hace frente a los avatares de la economía?

En Argentina estamos bastante preparados para estas situaciones, más en la actividad nuestra que está relacionada con la producción del campo. El campo está atado al clima. Y el clima a veces no es lógico. Tenemos sequías, exceso de lluvias, no sólo en Argentina, sino también en otros países donde estamos presentes con nuestros productos. Son momentos complicados. Creemos que muchas de las medidas que se están tomando son las que hace muchos años se dijo que hay que tomar en Argentina. Son dolorosas, es un ajuste muy fuerte que hay que hacer, pero si miramos un poco hacia atrás y a través de los años, es que durante muchísimos años estuvimos aislados del mundo no solo por lo que pasaba sino por las formas de comerciar el producto, de conducirse. Creemos que estamos en caminos duros y difíciles, pero los necesarios para probar de esta forma si podemos insertarnos en el mundo.

¿Dónde está hoy parada Akron?

Creo que desde un principio cualquiera que inicia una actividad tiene objetivos de crecer, de desarrollarse, de ser cada vez mejor en lo que uno hace. Nosotros nos iniciamos fabricando pequeñas piezas, partes para maquinaria agrícola. A través del tiempo fuimos proveyendo a las principales fábricas de maquinarias agrícolas de Argentina. Así hemos empezado a fabricar productos propios, pasamos fabricando máquinas y herramientas que se exportaban en su momento a México, Brasil y a distintos lugares. Después pasamos a la fabricación de los equipos Akron, también de las grúas e hidroelevadoras de Axion. Eso hizo que nos fuéramos diversificando con nuestros productos, conociendo distintos clientes, distintos países, distintas zonas de Argentina donde estamos instalados. Y cuando uno ya está en ese camino, que a veces es con pozos y a veces es una autopista, si uno quiere seguir creciendo aparecen nuevas posibilidades, nuevos negocios. Hoy nosotros creemos que no solo es fabricar máquinas, pintarlas bien, doblar chapas, sino darle servicios al cliente. Hacer el negocio que signifique ventaja para nuestro cliente, lógicamente para nuestra empresa y nuestra gente, ampliando nuestra línea de ofertas comerciales haciendo alianzas con compañías.

¿Qué papel juega la familia?

La nuestra es una empresa familiar, un hermano mío y yo somos los titulares. Mis hijos y yo estamos en la división Akron; mi hermano y sus hijos en Axion. Tenemos una actividad bastante intensa. Venimos de una familia productora de campo, del comercio también. Con un hermano y una hermana que no están en esta empresa participamos en la explotación de campo de mis padres. Tenemos una actividad bastante entretenida.

Más allá del trabajo ¿Qué otros intereses tiene?

Nos gustan los fierros, los ruidos, un karting, una moto, un auto. Para ir a ver y participar un poco. No competir pero estar al lado de gente amiga de acá que están con las motos, con el rally o con el Turismo Carretera a nivel nacional. Hemos ido en algún momento a dar vueltas con los autos de carrera de gente de acá o con Ortelli, que cuando termina el campeonato nos invita dar vueltas.

¿Cómo ve a San Francisco?

Creo que San Francisco tiene una posición muy buena por el tipo de ciudad que es, por el lugar en que está, con mucha posibilidad de crecimiento. Tiene muchas fortalezas, las universidades, las escuelas técnicas, los chicos que vienen a estudiar a San Francisco, el Parque Industrial. Creemos que tiene un gran potencial. Tiene un entorno productivo de granos, carnes y alimentos de punta. La tierra es buena. Hace falta que acompañe el clima. Nos parece que tanto San Francisco como el país tienen un gran potencial, falta que nos pongamos de acuerdo, nos ordenemos, emprolijemos nuestras acciones y seguramente va a ser mejor para todos.

¿Lo tentaron en política? ¿Le interesa?

Nos interesa en la medida en que uno no puede estar ausente por cómo es la actividad y la vida social de la ciudad o de Argentina, pero en realidad en donde participamos, que sí tenemos buenas relaciones, es con las autoridades municipales, provinciales, nacionales, en cuanto a la producción. Lógicamente por nuestra actividad crediticia, con las autoridades de distintos bancos privados o públicos, participamos de las mesas de maquinaria agrícola, de las Cámaras en la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas de Córdoba y en la Cámara de Fabricantes Agrícolas Nacionales. En algún momento presidí la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agro Componentes (AFAMAC) de la Provincia de Córdoba, soy vicepresidente de la provincial y la nacional pero hasta ahí a lo que hace a la parte política. Creo que lo que hacemos es nuestra posibilidad y nuestra capacidad, no es para más. A todos nos gusta hablar y tener soluciones pero no estamos preparados para conseguir votos.

Agroindustria

Gaviglio resultó ganador dentro de la categoría Agroindustria. Detrás quedaron Mariano Grimaldi, de Frigorífico Logros; y Luis Picat, de La Quimera.