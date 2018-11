D'Onofrio ahora pidió disculpas a Angelici y a Boca

Rodolfo D'Onofrio les pidió disculpas a Daniel Angelici y los hinchas de Boca luego de la polémica conferencia de prensa que había brindado ayer al mediodía. “Cometí un error. Le quise hablar como si estuviera al lado mío. Si lo interpretó como algo fuera de lugar le pido disculpas”, afirmó el máximo dirigente millonario.

El presidente de River destacó que “uno puede decir algo con un contexto, pero cuando se saca es un problema”. Además, agregó: “Quiero que haya paz, tranquilidad y armonía. De ninguna manera busco molestar a alguien. Al contrario”.

En la previa del partido de #CopaArgentinaEnTyCSports, Rodolfo D´Onofrio le bajó un tono a sus dichos: "Le pido disculpas a Angelici y a la gente de Boca". pic.twitter.com/GerhXpXpNJ — TyC Sports (@TyCSports) 28 de noviembre de 2018

Fuertes declaraciones

D’Onofrio había arremetido ayer al mediodía contra Angelici: "Demostrémosle al mundo que unos pocos no nos pueden vencer. Que la gente de Seguridad puede dar garantías. Demostrémosle al mundo que podemos. Lo pido encarecidamente: Angelici, vení a jugar, vení a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando. Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores".

Además, le pidió que revea su accionar ante la Confederación Sudamericana de Fútbol. "No le hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto. No inventés más nada. No sigas generando páginas de abogado que de nada sirven. Hay que tener valores en la vida. Yo no tengo ni más ni menos que nadie: hablo de mi querido país. Basta de este papelón. Realmente siento dolor, un dolor inmenso", dijo de forma tajante el directivo.