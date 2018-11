En vivo online: J.J. Urquiza vs. Tristán Suárez por la B Metropolitana

J.J. Urquiza recibirá en la tarde de este miércoles a Tristán Suárez por el partido postergado de la 15° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, que comenzará a las 17 en el estadio de San Miguel y que será dirigido por el árbitro Mariano Negrete.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse por única vez).

Tras derrotar a Deportivo Español el pasado viernes, el Jota quedó a tres puntos de los puestos de clasificación al Reducido y el duelo de hoy, que había sido suspendido por la lluvia, será ante uno de los rivales directos en esa lucha. El Lechero es el último en la lista de ingreso al Reducido, por lo que el Jota tendrá la oportunidad de igualarlo en la tabla de posiciones.

Luego de la victoria ante Español, el entrenador Daniel Sagman no planearía modificaciones en el once inicial, aunque debe esperar a analizar el estado físico de sus jugadores, dado que no tuvieron tantos días de descanso. Cabe la posibilidad de que Abel Flegenal reemplazo de Damián Manso desde el arranque.

Acomodarse

Los resultados que se dieron en la jornada hacen que Tristán Suárez busque triunfar en el estadio de San Miguel para acomodarse en la tabla y no dejar pasar la chance de conseguir un cupo en la Copa Argentina.

El DT Daniel Bazán Vera repetiría el equipo que viene de ganarle por la mínima a Fénix. Por otro lado, el técnico tendrá en el banco de suplentes a Claudio Galeano, ya que el volante superó la lesión que lo marginó varias fechas.

Probables formaciones

J.J. Urquiza: Esteban Ruiz Díaz; Maximiliano Barreiro, Ezequiel Bustamente, Diego Ianiero, Mariano Díaz; Damián Bogado, Walter Lugo, Damián Manso o Abel Flegenal, Lucas Vicente; Oscar Altamirano y Tomás Bolzzicco.

Tristán Suárez:Roberto Jara; Emiliano Carrasco, Christian Varela, Gastón Aguirre, Nicolás Pinto; Joshua Romero, Fernando Lorefice, Nicolás Lareu, Nicolás Barrientos; Juan Martín y Luis López.

Hora: 17.

Estadio: San Miguel.

Con información de Solo Ascenso.