En vivo online: Brown de Adrogué vs. Argentino Agropecuario por la B Nacional

Brown de Adrogué y Argentino Agropecuario de Carlos Casares completarán en la tarde de este miércoles los 41 minutos restantes del juego suspendido por lluvia en la décima fecha del torneo de la B Nacional, en un partido que se jugará a puertas cerradas y comenzará a las 17. Será dirigido por el árbitro Ramiro López.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (requiere registrarse por única vez).

Debido a las fuertes lluvias que hubo en el Gran Buenos Aires, el partido fue parado a los cuatro minutos del segundo tiempo. Las fuertes lluvias impedían con normalidad el desarrollo del encuentro, aunque el árbitro Ramiro López decidió suspenderlo a los cuatro minutos del complemento, cuando la pelota ya no rodaba y la lluvia no cesaba. “El partido no debió jugarse desde el principio porque fue mucho lo que llovió y así se dificulta jugar”, había señalado el arquero Martín Ríos minutos posteriores a la suspensión.

“Creo que al ser sólo un tiempo, va a haber mucha intensidad de los dos lados. Ellos también están necesitados de puntos, así que creo que va a ser un partido de ida y vuelta”, comentó el volante del Tricolor Alberto Stegman al sitio Info Región.

En la última jornada, Brown visitó el sábado a Arsenal de Sarandí y cayó 2-1. El local convirtió dos goles en los primeros diez minutos de partido y el conjuto de Pablo Vicó no pudo igualar las acciones.

Con respecto a los once titlares, Vicó tendría una duda a la hora de conformar la delantera: Nicolás Benegas y Leandro Garate pelean por ver quién será el compañero de ataque junto a Brian Guille.

En tanto, respecto al Sojero, Felipe De la Riva repetiría los mismos nombres que vienen de vencer, en condición de local, a Ferro Carril Oeste por 2-1. Con dicha victoria, Agropecuario volvió a meterse en zona de clasificación a Reducido con 16 puntos.

Probables formaciones

Brown Adrogué:Martín Ríos; Matías Cortave, Enzo Ortiz, Emir Faccioli, Alberto Stegman; Juan Olivares, Iván Silva, Marcelo Lamas, Germán Herrera; Nicolás Benegas o Leandro Garate y Brian Guille.

Agropecuario Argentino: G. Salort ; E. Narese, E. Parnisari, F. Rosso, E. Díaz; J. Blanco, G. Papa, F. Colela; C. Barinaga; B. Blando y G. Klusener.

Estadio: Brown.

Hora: 17.

Con información de Info Región y Casares Hoy.