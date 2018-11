Video: temeraria reacción de un comerciante en un asalto en Rosario

Un almacenero de la ciudad de Rosario tuvo una temeraria reacción cuando un delincuente entró a su comercio para robarle con una escopeta.

Al ser abordado por el malviviente, el hombre, de 52 años, tomó el arma y comenzó a forcejear con el ladrón, exponiéndose a que dispare, y finalmente logró quitarle la escopeta, provocando la huida del sujeto.

"Estaba en el negocio como siempre y entró una persona encapuchada. Me apuntó y me quería robar, como me pasó dos veces. Reaccioné por instinto a defender mi negocio, porque estaba cansado que me roben y me saquen la plata. Trabajo todo el día y es mucho sacrificio", relató a el almacenero.

Además, indicó que no se arrepiente de su reacción, porque tenía "mucha bronca".

Fuente: Cadena 3