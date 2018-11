Frontera: la escuela Nº 329 realizó una nueva edición de la peña "Abriendo Caminos"

LOS NÚMEROS ARTÍSTICOS PRESENTES Javier Olmos ex alumno de la escuela. Grupo de teatro La Volanta de la localidad de Estación Clucellas José Turina Demostración de taekwondo de Morena Ferreyra de 2° año D junto a sus compañeros integrantes de la Academia kyoken de Taekwondo ITF. Academia de danzas folclóricas Lunita Tucumana a cargo de la profesora Lilia Flores Lourdes Caballero José Almada y Candela Carrizo alumnos de 1° año B, junto a Pablo Gudiño profesor de la institución. Danzas Árabes con la presentación de Yamila Lesta alumna de 4° año C. Yamila y Enzo Eichemberger ex alumnos de la escuela Academia La Cautiva a cargo de la profesora Sandra Aguirre. Academia Amor y Danza a cargo de la profesora Silvia Luna.