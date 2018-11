En vivo online: Fénix vs. UAI Urquiza por la B Metropolitana

Fénix recibirá en la tarde de este lunes a UAI Urquiza por la 17° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Nueva España (Deportivo Español) y que será dirigido por el árbitro José Carreras.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse por única vez).

En el local, el entrenador Adrián Czornomaz no confirmó el once titular pero podría hacer varios cambios. Entre ellos, el debut de Maxi Díaz, ex Tige, en el arco del Águila.

Por el lado de la visita, los conducidos por Bassedas necesitan volver a sumar de a tres para mantenerse en los puestos de reducido, acercarse a la punta y seguir siendo uno de los protagonistas del certamen.

El entrenador del conjunto de Villa Lynch no quedó del todo conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el último partido por lo que evalúa realizar alguna modificación, aunque no anunció al equipo.

En total, se enfrentaron en 45 ocasiones en las categorías del ascenso con 11 triunfos de UAI Urquiza, 13 empates y 21 éxitos de Fénix.

Probables formaciones

Fénix: Maximiliano Díaz; Maximiliano Jerez, Agustín Gómez, Luciano Vargas, Emir Ham; Nahuel Pansardi, Lucas Chieffo o Mauro Bottari, Emiliano Gianunzio, Lautaro Arellano; Franco Torres y Fernando Giménez.

UAI Urquiza: Ignacio Pietrobono; Miguel Rojas, Francisco Di Fulvio, Franco Verón, Rodrigo Chao; Juan Manuel Fernández o Federico Barrionuevo, Gonzalo Cozzoni, Patricio Rodríguez, Joan Gaona; Ángel Luna y Adrián Fernández o Franco Aragón.

Hora: 17.

Estadio: Español.

Con información de Solo Ascenso.